Пентагон планує екстрено поставити на Тайвань ПЗРК Stinger, а також ПТРК Javelin, — ЗМІ

Міністр оборони Тайваню Чіу Го-чен стверджує, що це озброєння буде надано безкоштовно. Однак його попередник заявив, що Тайваню доведеться заплатити за це "неймовірну" ціну.

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Міністерство оборони США готує екстрене постачання на Тайвань переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та протитанкових ракетних комплексів Javelin та TOW 2B Aero. При цьому уточнюється, що надання озброєння буде безоплатним. Про це йдеться у матеріалі видання South China Morning Post від 19 травня.

Видання пише, що глава Пентагону Ллойд Остін нещодавно підтвердив намір оборонного відомства направити на острів "додаткову безкоштовну допомогу у сфері безпеки" на тлі ескалації напруженості у відносинах із материковим Китаєм.

Посилаючись на свої джерела, автори публікації зазначили, що військове керівництво Тайваню вважає ці поставки такими, що відповідають концепції "асиметричної оборони". Іншими словами це озброєння є високомобільним і малогабаритним, при цьому здатним завдавати супротивникові значно більших збитків у порівнянні з власною ціною.

У такому контексті говорить і сам Остін. Глава Пентагону зазначив, що Тайвань може винести уроки з війни в Україні та застосувати "асиметричну тактику" оборони.

"Ми зробили кілька важливих уроків з війни України з Росією Один із цих уроків полягає в тому, що, маючи асиметричні можливості та застосовуючи асиметричну тактику, невеликі сили можуть зробити справді гарну роботу по захисту від більших сил", — заявив міністр оборони перед Сенатом США.

Тим часом колишній міністр оборони Тайваню Фен Ші-куань, коментуючи ініціативу, заявив, що Тайвань може заплатити "немислиму" ціну за отримання безкоштовної американської зброї, не уточнивши при цьому, чи має на увазі війну з Китаєм. У цьому сенсі Фен Ши-куань запропонував владі не робити дурних вчинків.

"Якщо ви раптом отримаєте таку безкоштовну допомогу, вам доведеться безперечно заплатити немислиму ціну. Я вважаю, що ми не будемо настільки дурні, має бути якийсь інший варіант", — сказав ексчиновник.

Водночас нинішній міністр оборони Тайваню Чіу Го-чен заявив, що ця додаткова зброя буде представлена американцями безкоштовно, проте коли це станеться, вирішуватиме Вашингтон.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс під час візиту на Тайвань виступила проти Китаю. На її думку, Захід не повинен вірити жодному слову Пекіна, додавши при цьому, що немає більшого виклику світу, аніж "глобальне домінування Китаю".