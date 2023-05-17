"Не вірити жодному слову": експремʼєрка Трасс виступила проти КНР під час візиту на Тайвань

Політикиня заявляє, що Заходу треба обирати, чи вони будуть якось протидіяти мілітаризму Пекіна, чи будуть його заспокоювати та намагатись співпрацювати.

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Під час першого візиту експремʼєрки Великобританії Ліз Трасс на Тайвань з часів Маргарет Тетчер, Трасс закликала не вірити Китаю. Про це пише газета The Times.

На думку колишньої голови британського уряду, Захід не має вірити жодному слову, яке лунає з Китаю. Західний світ має вибрати між тим, щоб заспокоювати Пекін або ж визнати факт китайської загрози через мілітаризацію, що постійно збільшується.

Під час виступу у Тайбеї Трасс заявила, що немає більшого виклику для світу, ніж "глобальне домінування Китаю чи майбутнє свободи та демократії".

"Ми знаємо, що відбувається з навколишнім середовищем або здоров’ям людей в умовах тоталітарного режиму. Режими, які не говорять правду. Ви не можете вірити жодному їхньому слову", — заявила політикиня.

Очікується, що візит Ліз Трасс триватиме 5 днів, під час якого вона зустрінеться з низкою високопоставлених чиновників. У виданні не виключають, що її візит викличе ще більше роздратування у КНР.

Експремʼєрка впевнена, що Китай вже обрав свій шлях, тому для Заходу є тільки вибір, чи будуть вжиті заходи задля запобігання конфлікту, чи всі намагатимуться удавати, що нічого не відбувається.

У китайському державному виданні Global Times вже пишуть, що візит Ліз Трасс на Тайвань матиме вплив на "відносно збалансовану політику" взаємодії кабінету Ріші Сунака з Китаєм. Окрім цього китайські аналітики кажуть, що тайванські політики намагаються маніпулювати громадською думкою задля виборів, а також "перешкоджання мирному воззʼєднанню" з материковим Китаєм.

Нагадаємо, 12 травня Китай відправив військові кораблі в район Японії після заяв щодо Тайваню.

5 травня у розвідці США заявили, що Китай планує силовий сценарій захоплення Тайваню.