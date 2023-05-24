Логистика на уровне Холодной войны: США ускорили поставки вооружения Украине на 30%

Американские военные признались, что после окончания Холодной войны идея о том, что придется быстро извлекать технику со складов, казалась маловероятной. Поэтому им пришлось оттачивать навыки быстрого перемещения грузов через Атлантику.

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Украинская армия получает оружие и боеприпасы из Соединенных Штатов быстрее чем когда-либо. Представитель 21-го командования поддержки армии США сообщил, что базирующееся в Европе подразделение, отвечающее за доставку оружия в Украину, ускорило поставки на 30% по сравнению с началом полномасштабного вторжения России в прошлом году. Об этом 23 мая сообщило издание Defence One.

Американские военные столкнулись с проблемами логистики, поскольку Пентагон обнаружил, что 10% оборудования для Украины не соответствует требованиям, пояснил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. Он отметил, что когда закончилась Холодная война, идея о том, что придется быстро извлекать технику со складов казалась маловероятной.

Поэтому американским военным пришлось осваивать методы времен Холодной войны для быстрого перемещения солдат и материальных средств через тысячи километров, отделяющих США от их европейских союзников.

"Мы определенно научились быть более эффективными при транспортировке", — сказал представитель.

Поставки вооружения в рамках военной помощи Украине. Фото: DW

Навыки по организации более эффективной логистике в Атлантике американцы начали оттачивать в 2019 году, когда стартовали ежегодные учения DEFENDER-Europe. В ходе учений тысячи военнослужащих перебрасываются из США в Европу — по сути это отголоски военных игр REFORGER, в ходе которых силы НАТО готовились к отражению советского вторжения в Западную Германию, отметили обозреватели.

Такие результаты были достигнуты за счет привлечения к работе подразделения под названием Консультативная группа по доктринальному образованию (DEAG), сотрудники которого занимаются инвентаризацией оборудования перед тем, когда оно попадет в Украину.

Издание пишет, что по состоянию на 21 мая США поставили или обещали поставить в Украину оборудования и оружия на сумму 38 миллиардов долларов, причем большая часть из американских запасов. Среди множества грузов, доставленных или прибывших в Украину — два миллиона 155-мм артиллерийских снарядов, каждый из которых весит 43 кг, и 2000 грузовиков Humvee весом около трех с половиной тонн. Также было обещано 749 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а осенью в Украину прибудет 31 танк Abrams.

"Мои ребята таскали оборудование до тех пор, пока нам не пришлось уезжать", — сказал Defense One полковник армии США Эндрю Кларк, командир подразделения, контролирующего работу DEAG.

Ранее сообщалось, что Пентагон готовит экстренную поставку на Тайвань переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin и TOW 2B Aero. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, Тайваню будет предоставлена бесплатная помощь в сфере безопасности на фоне эскалации напряженности в отношениях с материковым Китаем.