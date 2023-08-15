Стала известна реальная дальность российских планирующих авиабомб УМПК, — аналитики (фото)

В РФ утверждают, что дальность бомб 80 км, но реальная дальность составляет около 60 км, как установили аналитики.

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В сети впервые показали сброс планирующих авиабомб с российского истребителя-бомбардировщика Су-34. В издании Defense Express установили, где запускали бомбы, и какова их реальная дальность поражения.

Российские войска создали аналог американского комплекта JDAM-ER под названием УПК. Они устанавливают комплект крыльев и инерциальную систему управления на неуправляемые авиабомбы. Сначала создали комплект для 500-килограммовой бомбы, а затем 250-килограммовой. В РФ утверждают, что дальность поражения составляет 80 км, однако опубликованное видео свидетельствует о меньшей дистанции.

Алешковские пески из кабины летчика

Авторы смогли установить, что оккупанты сняли видео с оккупированной части Херсонской области. В кабине летчика они смогли установить Алешковские пески, которые были по курсу полета. Далее в кадре установили район, на котором находится сам Су-34 вблизи Каланчака.

Каланчак в кадре российского летчика

В определенный момент в видео показан сброс двух бомб УМПК, которые уже были на фоне Дарьевки и Раздольного у Каланчацкого лимана. Благодаря этому авторы уже смогли проложить вектор полета бомб и получить понимание дальности полета планирующих бомб УМПК. Оказалось, что она составляет 60-65 км при условии высотного и высокоскоростного полета носителя.

Приблизительная дальность удара планирующих авиабомб УМПК

Сейчас сбивать их Воздушные силы могут только из комплексов Patriot и SAMP-T. Они способны перехватывать аэродинамические цели в радиусе 160 км и 100 км соответственно.

Напомним, 20 июля СМИ писали, что РФ переставляет модули "Комета-М" с дронов "Орлан" на крылатые бомбы УМПК.

Также аналитики собрали все, что известно о российских крылатых бомбах УМПК.