Россия переставляет модули "Комета-М" с дронов "Орлан" на крылатые бомбы: зачем это надо

Оккупантам все труднее находить качественные детали для бомб с УМПК, которыми самолеты атакуют Украину.

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У РФ стремительно заканчиваются зарубежные компоненты для военной техники, поэтому для своих крылатых планирующих бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции они начали использовать "Комета-М", снятую из беспилотников "Орлан". Об этом написал авиационный эксперт Петр Бутовски для медиа The Drive.

"Комета-М" — это защищенная антенна производства ОАО "ВНИИР-Прогресс", которая делает российский беспилотники "невидимыми" для средств РЭБ. По степени защищенности она соответствует приемникам НАТО. Однако она предназначена для дронов и беспилотников, а не для тяжелых неуправляемых бомб. Кроме того, у этой антенны есть большой недостаток: одновременно она может нейтрализовать только три системы РЭБ. Поэтому на фронте украинские военные нашли способ подавлять и дезориентировать такие беспилотники.

"Четырьмя нашими машинами РЭБ Буковель, которые разъехались по сторонам, мы "Орлан" давим, но организационно это все сложно делать", — объяснил украинский военнослужащий и специалист по радиоэлектронной борьбе с псевдонимом Сергей Флэш.

Петр Бутовски отмечает, что прибегнуть к переустановке "Кометы-М" с беспилотных летальных аппаратов "Орлан-10" на бомбы с комплектом крыльев россиян вынудил "технический голод". В производстве УМПК страна-агрессор использовала много импортных деталей. Но они начали стремительно заканчиваться, так как Россия и сама не предполагала, что окажется втянутой в длительную войну. Поэтому разработчики спешно пытаются оснастить необходимую военную технику отечественными аналогами.

Так выглядит блок аппаратуры Комета-М из модуля УМПК, которым Россия оснащает свои неуправляемые бомбы

Какие недостатки у российских планирующих бомб

Петр Бутовски отмечает, что неуправляемые бомбы с комплектом крыльев российского производства имеют ряд недостатков.

"Российские комплекты крыльев для "тупых" бомб представляют собой импровизированные устройства с многочисленными недостатками", — говорит эксперт.

Среди таких недостатков:

механизм раскрытия крыла ненадежен;

крыло не приводится в полетное положение;

взрыватель бомбы переводится в состояние готовности в момент отделения от самолета;

устройство было сделано в спешке и неизвестно, прошло ли оно все необходимые испытания.

Когда РФ впервые применила в Украине бомбы с УМПК

4 января 2023 года появилась первая информация о том, что Россия использует бомбы общего назначения, оснащенные крылатыми комплектами, для поражения целей в Украине. Боеприпасы российские военные запускали с самолетов Су-35 Flanker и Су-34 Fullback. Крыльевые комплекты позволили российским самолетам наносить непрямые удары по целям и оставаться при этом недоступными для украинской системы ПВО.

Напомним, РФ собирается отправить на фронт новый дрон "Архангел". Однако до сих пор неизвестно, прошел ли беспилотник все необходимые испытания.

Кроме того ранее мы писали о том, что известно о российских крылатых бомбах УМПК. УМПК — это комплект крыльев для неуправляемых бомб серии ФАБ. Именно они бомбили Белгород в апреле, а сейчас активно применяются российской авиацией. Это примитивные комплекты, которые наводятся по системе GPS.