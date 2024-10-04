Україна наблизилася до створення власної ракети дальністю до 700 км: подробиці

Ще навесні Володимир Зеленський повідомляв про запуск у серійне виробництво нових зразків ракет, а за місяць до цього російські джерела запевняли, що Україна здійснила "глибоку модернизацію" протикорабельної ракети "Нептун".

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Україна наблизилася до створення власної ракети дальністю ураження близько 700 кілометрів, а також розробляє зенітно-ракетний комплекс дальністю 100 км. Ця тема не нова. Ще у квітні президент України Володимир Зеленський повідомляв про запуск серійного виробництва нових зразків ракет. Нині про ракету, яка може летіти до 700 км розповіли перший віцепрезидент Національної академії наук, колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Володимир Горбулін та директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, пише LIGA.net.

Вони нагадали, що у квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що нові зразки ракет були запущені у серійне виробництво, а за місяць до цього російські ресурси вказували на існування "глибокої модернізації" української протикорабельної ракети "Нептун" – тоді йшлося про можливе збільшення дальності ураження цього озброєння з 280 км до 400 км.

Окрім цього, наприкінці серпня Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця". Та про те, що Україна створила першу балістичну ракету, вона успішно пройшла випробування.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк також казав, що дальність дії нової української балістичної ракети становить близько 600-700 кілометрів. Він не надав інших подробиць, проте експерти не відкидають, що йшлося про проєкт "Сапсан", який українська оборонна промисловість почала розробляти ще на початку 2000-х років.

Тоді було оголошено розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Сапсан", який фактично мав стати аналогом російського "Іскандера". Український комплекс також мав бити на граничну дальність до 500 км та мати бойову частину близько 500 кг.

Завершити цей проект планувалося у 2012 році, але терміни відсунулися через брак фінансування. Проєкт був раптово зупинений за президентства Віктора Януковича у червні 2013-го.

Про повне згортання проекту "Сапсан" повідомив тодішній міністр оборони України Павло Лебедєв. Зараз він перебуває в розшуку за держзраду і, за попередніми даними, ховається в тимчасово окупованому Криму.

Проте вже у 2016 році стало відомо про відродження проекту "Сапсан" під назвою "Грім-2". Україна нібито розпочала створення цього ОТРК із далекобійністю до 280 км на замовлення Саудівської Аравії.

У лютому 2021 року тодішній міністр оборони Андрій Таран заявив, що "Сапсан" готовий на 80%.

ОТРК "Сапсан" на параді в Києві Фото: Відкриті джерела

Ця батарея повинна була включати дві пускові установки і зарядні машини, а також дві машини управління (дивізійного і батарейного рівня) для проведення всього комплексу випробувань в максимально короткі терміни. Але після повномасштабного вторгнення ВС РФ на територію України новини про "Грім-2" майже зникли з інформаційного простору.

Восени 2022 року затримали співробітницю дніпровського КБ "Південне" за підозрою у шпигунстві. Вона, за даними слідства, передала російським спецслужбам інформацію про виготовлення "Сапсанів" на власному підприємстві.

За її словами, станом на літо 2022 року цей ракетний комплекс знаходився на стадії готовності та випуску виробу.

Вже в серпні 2024 року військовий експерт та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що Україна зараз розробляє три модифікації "Сапсана".

"На жаль, держава Україна знайшла фінансування на ці комплекси лише у 2022 році", – зазначив він.

Нагадаємо, Фокус писав про те, які ракети потрібні Україні, щоб "накрити" російське виробництво УМПК та ракет "Грім-1Е" під Москвою.