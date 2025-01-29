В Луцке "бусифицировали" экс-заместителя начальника Буковинской таможни Терещенко, — журналист

Через час бывший чиновник якобы появился в комментариях, где начал рассказывать, что активно занимается волонтерской деятельностью.

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В Луцке сотрудники ТЦК задержали Юрия Терещука, экс-заместителя начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы. На видео, которое опубликовал журналист Тарас Середич на своем Telegram-канале, видно, как Терещука пытаются посадить в микроавтобус люди в военной форме.

Задержание Юрия Терещука

"Его задерживают прямо возле спортзала, где тренируется известный таможенник, который, вроде бы, еще находится в распоряжении таможни", — отметил журналист.

В комментариях под постом с видео появился кто-то, кто назвался Юрием Терещуком, и отметил, что он активно занимается волонтерской деятельностью и помогает ВСУ.

Переписка в комментариях под видео Фото: Скриншот

Он прислал несколько фото и написал, что деньги, а именно 6 миллионов гривен он собрал проводя аукционы и собирая средства между "между друзьями бизнесменами".

"С 2 аукционов только собрали 4 млн грн", — написал Терещук.

Другие подписные вместо этого апеллировали, спросив, откуда у него средства на Volkswagen Touareg (примерно 60 тысяч долларов) и дом в селе Боратин приблизительной стоимостью 250 000 долларов, что не было отражено в его последней декларации. На этот вопрос таможенник не ответил.

Не понятно также, действительно ли это он отвечал под постом журналиста и где сейчас находится Юрий Терещук.

Кто такой Юрий Терещук

Экс-заместителя начальника Буковинской таможни Юрия Терещука дважды со скандалом увольняли и восстанавливали в должности. Все — из-за причастности к контрабанде. В 2021 году против Юрия Терещука возбудили дисциплинарное производство и отстранили от работы.

Юрий Терещук, экс-заместитель начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы Фото: Скриншот

Тогда председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин подписал приказ о возбуждении дисциплинарных производств в отношении 100 работников службы, среди которых 17 — руководители таможен и таможенных постов. На Волыни, в частности, от работы отстранили 23 работника.

Их отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны и письма Управления внутренней безопасности. Основание — причастность и возможное участие в масштабных контрабандных схемах.

Также волынские СМИ изучали декларации Терещука и заметили, что все состояние было записано на его жену Галину и тестя — бывшего прокурора Волынской области Андрея Гиля.

Напомним, 28 января СМИ сообщали, что мэра Дрогобыча оштрафовали на 36 000 грн за невыполнение плана мобилизации. Городской голова Дрогобыча Тарас Кучма заявил, будет обжаловать это решение, потому что он не имеет прав доставлять военнообязанных горожан в ТЦК и СП.

Представители оперативного командования "Запад" прокомментировали наказание городских голов за срыв мобилизации и отметили, что это соответствует законодательству.