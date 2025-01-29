В Луцьку "бусифікували" ексзаступника начальника Буковинської митниці Терещенка, — журналіст

Через годину колишній чиновник нібито з'явився в коментарях, де почав розповідати, що активно займається волонтерською діяльністю.

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У Луцьку співробітники ТЦК затримали Юрія Терещука, ексзаступника начальника Буковинської митниці Держмитслужби. На відео, яке опублікував журналіст Тарас Середич на своєму Telegram-каналі, видно, як Терещука намагаються посадити у мікроавтобус люди у військовій формі.

Затримання Юрія Терещука

"Його затримують прямо біля спортзалу, де тренується відомий митник, який, начебто, ще перебуває у розпорядженні митниці", — зауважив журналіст.

В коментарях під постом із відео з'явився хтось, хто назвався Юрієм Терещуком, та зауважив, що він активно займається волонтерською діяльністю та допомагає ЗСУ.

Переписка в коментарях під відео Фото: Скриншот

Він надіслав кілька фото та написав, що гроші, а саме 6 мільйонів гривень, він зібрав, проводячи аукціони та збираючи кошти між "між друзями бізнесменами".

"З 2 аукціонів тільки зібрали 4 млн грн", — написав Терещук.

Інші підписними натомість апелювали, запитавши, звідки у нього кошти на Volkswagen Touareg (приблизно 60 тисяч доларів) та будинок у селі Боратин приблизною вартістю 250 000 доларів, що не було відображено у його останній декларації. На це запитання митник не відповів.

Не зрозуміло також, чи це справді він відповідав під постом журналіста і де нині перебуває Юрій Терещук.

Хто такий Юрій Терещук

Ексзаступника начальника Буковинської митниці Юрія Терещука двічі зі скандалом звільняли та поновлювали на посаді. Усе – через причетність до контрабанди. У 2021 році проти Юрія Терещука порушили дисциплінарне провадження та відсторонили від роботи.

Юрій Терещук, ексзаступника начальника Буковинської митниці Держмитслужби Фото: Скриншот

Тоді голова Державної митної служби Павло Рябікін підписав наказ про порушення дисциплінарних проваджень стосовно 100 працівників служби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів. На Волині, зокрема, від роботи відсторонили 23 працівників.

Їх відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони та листа Управління внутрішньої безпеки. Підстава – причетність і можлива участь у масштабних контрабандних схемах.

Також волинські ЗМІ вивчали декларації Терещука та зауважили, що всі статки були записані на його дружину Галину та тестя – колишнього прокурора Волинської області Андрія Гіля.

Нагадаємо, 28 січня ЗМІ повідомляли, що мера Дрогобича оштрафували на 36 000 грн за невиконання плану мобілізації. Міський голова Дрогобича Тарас Кучма заявив, оскаржуватиме це рішення, бо він не має прав доставляти військовозобов'язаних містян до ТЦК та СП.

Представники оперативного командування "Захід" прокоментували покарання міських голів за зрив мобілізації та зауважили, що це відповідає законодавству.