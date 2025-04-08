Россияне искали в сети "жертву нападения с ножом" в Германии до того, как это произошло, — The Telegraph

К серии терактов, совершенных иностранцами, которые всколыхнули Германию ранее, могут быть причастны россияне: расследование показало, что они гуглили в поисковых системах интернета подробности о громком теракте еще до того, как он случился. Также в России пытались получить доступ к камерам видеонаблюдения, расположенных на месте инцидента, накануне резни.

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О новых подробностях относительно теракта с участием ультраправого антиисламского активиста Михаэля Штюрценбергера рассказало издание The Telegraph 7 апреля.

Расследование провела немецкая телерадиокомпания ZDF, которой удалось выяснить, что россияне искали в сети фразы "Михаэль Штюрценбергер зарезан" и "нападение на Михаэля Штюрценбергера" еще до того, как инцидент произошел.

"Мы фактически заранее находим поисковые запросы из России о преступнике, включая имя преступника, и это очень, очень необычно", — заявили в ZDF.

Также расследователям удалось найти доказательства того, что россияне искали незадолго до нападения возможности доступа к камерам видеонаблюдения, расположенным на городской площади Мангейма, где и произошло после этого нападение. По мнению работников, исследовавших этот вопрос, таким образом россияне хотели наблюдать за событиями в режиме реального времени.

Отметим, что сам инцидент произошел в конце мая 2024 года. Тогда вооруженный ножом мужчина устроил резню прямо на главной площади города во время антиисламского митинга Pax Europa. В результате Михаэль Штюрценбергер, ультраправый антиисламский активист, был серьезно ранен, а немецкий полицейский убит.

Что известно о Михаэле Штюрценбергере

Активист ранее был пресс-секретарем ХСС и находился под надзором Баварского управления по защите конституции с 2013 до 2022 года. Среди причин этого — его высказывания и сравнение ислама с фашизмом.

Михаэль Штюрценбергер был дважды осужден — сначала за оскорбление полиции, затем за разжигание вражды.

Российский след обнаружили в другом теракте

В The Telegraph пришли к выводу, что Россия может быть причастна к теракту, который случился на берлинском заводе, принадлежащем одной оборонной компании.

"Эти выводы согласуются с разоблачениями газеты The Telegraph, которая обнаружила, что Россия проводила онлайн-исследование протоколов пожара на берлинском заводе, принадлежащем оборонной фирме, непосредственно перед подозреваемой диверсионной атакой", — говорится в расследовании.

Пока нет четких доказательств того, что теракт в Мангейме мог быть организован Россией. Однако результаты расследования считают важными и существенными, отмечают в издании.

Напомним, россияне прятали взрывчатку среди секс-игрушек и привлекли к этому украинца. Об этом Фокус сообщал 5 апреля.

Также стало известно, что в НАТО не заметили участия РФ в диверсии по обрыву кабелей в Балтийском море. Об этом Фокус узнавал 31 марта.