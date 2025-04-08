Росіяни шукали в мережі "жертву нападу з ножем" у Німеччині до того, як це сталося, — The Telegraph

До серії терактів, скоєних іноземцями, які сколихнули Німеччину раніше, можуть бути причетними росіяни: розслідування продемонструвало, що вони гуглили у пошукових системах інтернету подробиці щодо гучного теракту ще до того, як він трапився. Також у Росії намагалися отримати доступи до камер відеоспостереження, розташованих на місці інциденту, напередодні різанини.

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Про нові подробиці щодо теракту за участі ультраправого антиісламського активіста Міхаеля Штюрценбергера розповіло видання The Telegraph 7 квітня.

Розслідування провела німецька телерадіокомпанія ZDF, якій вдалося з'ясувати, що росіяни шукали у мережі фрази "Міхаель Штюрценбергер зарізаний" і "напад на Міхаеля Штюрценбергера" ще до того, як інцидент відбувся.

"Ми фактично заздалегідь знаходимо пошукові запити з Росії про злочинця, включаючи ім’я злочинця, і це дуже, дуже незвично", — заявили у ZDF.

Також розслідувачам вдалося знайти докази того, що росіяни шукали незадовго до нападу можливості доступу до камер відеоспостереження, розташованих на міській площі Мангейма, де й відбувся після цього напад. На думку працівників, що досліджували це питання, у такий спосіб росіяни хотіли спостерігати за подіями в режимі реального часу.

Зазначимо, що сам інцидент трапився наприкінці травня 2024 року. Тоді озброєний ножем чоловік влаштував різанину просто на головній площі міста під час антиісламського мітингу Pax Europa. У результаті Міхаель Штюрценбергер, ультраправий антиісламський активіст, був серйозно поранений, а німецький поліцейський убитий.

Що відомо про Міхаеля Штюрценбергера

Активіст раніше був прессекретарем ХСС і перебував під наглядом Баварського управління із захисту конституції з 2013 до 2022 року. Серед причин цього — його висловлювання та порівняння ісламу із фашизмом.

Міхаель Штюрценбергер був двічі засуджений — спершу за образу поліції, потім за розпалювання ворожнечі.

Російський слід виявили в іншому теракті

У The Telegraph дійшли до висновку, що Росія може бути причетною до теракту, який трапився на берлінському заводі, що належить одній оборонній компанії.

"Ці висновки узгоджуються з викриттями газети The Telegraph, яка виявила, що Росія проводила онлайн-дослідження протоколів пожежі на берлінському заводі, що належить оборонній фірмі, безпосередньо перед підозрюваною диверсійною атакою", — йдеться у розслідуванні.

Наразі немає чітких доказів щодо того, що теракт у Мангеймі міг бути організований Росією. Однак результати розслідування вважають важливими і суттєвими, зазначають у виданні.

Нагадаємо, росіяни ховали вибухівку серед секс-іграшок та залучили до цього українця. Про це Фокус повідомляв 5 квітня.

Також стало відомо, що в НАТО не помітили участі РФ у диверсії щодо обриву кабелів у Балтійському морі. Про це Фокус дізнавався 31 березня.