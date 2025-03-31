Обрив кабелів у Балтійському морі: в НАТО не помітили участь РФ, — WSJ

Військові Північноатлантичного альянсу намагались з'ясувати можливість диверсій РФ у Балтійському морі і з цією метою три місяці перевіряли підозрілі цивільні судна. Командування НАТО не відшукало доказів, які підтверджували б причетність росіян до обривів кабелів, від яких європейці потерпають з осені 2024 року.

Related video

Про результати військової місії НАТО щодо можливих диверсій РФ написало видання The Wall Street Journal.

Видання поспілкувалось з командувачем Військово-морських сил Бельгії Еріком Коксом, який працював у місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry). Десять кораблів, які долучились до місії, стежили за підозрілими суднами, розповів він. Якщо судна наближались, наприклад, до підводних кабелів, то їх затримували і з'ясовували деталі маршруту. Патрулювання почалось з січня 2025 року і станом на березень не відшукали доказів участі РФ у диверсіях, ідеться у статті WSJ.

"За словами офіційних осіб, знайомих із розслідуванням, не було знайдено жодних доказів того, що Москва віддала наказ або організувала знищення", — навели журналісти висновки військових НАТО.

Диверсії РФ та обрив оптоволокна - корабель НАТО у Балтійському морі Фото: The Wall Street Journal

Альянс почав посилено патрулювати Балтійське море, зауважило видання. Крім військових та патрульних кораблів й поліції, залучили дрони, а також літаки-розвідники. Завдання місії — стежити за трубопроводами та підводними кабелями, щоб вберегти їх від диверсій та саботажу. Минулого року альянс створив Центр критичної підводної інфраструктури. До роботи центру залучені переважно морські сили європейців, але є 40 морських піхотинців США. Представники НАТО оглядають, наприклад, кораблі "тіньового флоту" РФ, які перевозять російську нафту. Тримісячне патрулювання не довело, що ці або інші судна якось причетні до диверсій в Балтійському морі, підсумувало видання.

"Досить важко довести, що наша присутність допомагає. Важко сказати, що якби нас не було, щось би сталося. [Але] ми бачимо, як поведінка покращилася. Кораблі знають, що за ними стежать", — пояснив WSJ Ерік Кокс.

Диверсії РФ та обрив оптоволокна — деталі

Зазначимо, Фокус писав про серію інцидентів з оптоволокном у Балтійському морі та підозри щодо диверсій РФ. Один з перших таких випадків стався у листопаді 2024 року. Фінська компанія Cinia повідомила, що стався обрив кабелю інтернет-зв'язку, який йшов з Фінляндії у Німеччину. Щоб виявити місце розриву, водолази мали оглянути 1 200 км оптоволокна, пояснила компанія. У лютому стався аналогічний інцидент: влада Швеції підозрювала, що це діють зловмисники і є загрози безпеці.

У січні 2025 року у Норвегії затримали судно Silcer Dania. Екіпаж судна на 100% складався з громадян РФ і їх підозрювали у диверсії в Балтійському морі. Як з'ясувало видання NRK, корабель перевозить рибу з Нідерландів до Мурманська, а його власник давно співпрацює з Росією.

Нагадуємо, 12 січня агентство CNN повідомило про пожежу на російському нафтовому танкері, який дрейфував неподалік від Балтійського узбережжя. В лютому Інститут вивчення війни попередив, що можлива диверсія РФ у Балтиці, в якій росіяни обвинуватять українців.