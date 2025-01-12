Німеччина відбуксирувала зламаний російський танкер "тіньового флоту", що дрейфував у Балтійському морі

Танкер Eventin під панамським прапором, що перевозив майже 100 000 тонн нафти, зламався недалеко від німецького острова Рюген 10 січня і загрожував усьому Балтійському узбережжю.

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Німеччина працює над забезпеченням безпеки російського нафтового танкера, який дрейфує і, як вважають, є частиною "тіньового флоту" Москви, використовуваного для фінансування війни в Україні. Танкер Eventin, що перевозив майже 100 000 тонн нафти, залишився без управління та електрики біля німецького острова Рюген. Про це повідомляє CNN.

Танкер "Евентін" загрожує Балтійському морю

Центральне командування з надзвичайних ситуацій на морі (CCME) повідомило, що три буксири працювали над тим, щоб відбуксирувати 274-метровий танкер під панамським прапором у безпечне місце: порт Засніц на острові Рюген.

За даними моніторингової групи MarineTraffic, судно Eventin ходить під прапором Панами, йому 18 років. Танкер завантажив нафту в російському порту Усть-Луга і вийшов у рейс до єгипетського порту Саїд 6 січня.

Якщо вірити відкритим даним, останні рейси танкер здійснював в індійський порт Вішакхапатнам. Індія не приєдналася до санкцій проти Росії і поступається лише Китаю за обсягами закупівлі російської нафти.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "старий" нафтовий танкер є ще одним прикладом загроз, які Росія становить для європейської безпеки.

Відтоді, як західні країни наклали санкції на експорт російської нафти, Кремль почав використовувати старі, іноді радянські танкери, відомі як його "тіньовий флот", для транспортування нафтопродуктів покупцям по всьому світу.

"Недобросовісно використовуючи флот танкерів, що іржавіють, Путін не тільки обходить санкції, а й свідомо йде на ризик зупинки туризму в регіоні Балтійського моря", — заявила 10 січня Бербок.

Кремль, який раніше відмовлявся відповідати на звинувачення у використанні "тіньового флоту", поки не прокоментував інцидент із танкером Eventin.

Танкер Eventin у Балтійському морі Фото: Getty Images

Нагадаємо, у грудні два російські танкери зазнали аварії біля берегів окупованого Криму, виливши тисячі тонн мазуту в Чорне море. Президент України Володимир Зеленський заявив, що судна — яким майже 50 років — "узагалі не повинні були експлуатуватися". Найбільше постраждало узбережжя російської Анапи, але тепер мазутна пляма дійшла і до пляжів окупованого Криму.

Фокус писав про те, як працює російський "тіньовий флот" і скільки отримують моряки, які влаштовуються на роботу на іржаві судна, що можуть затонути будь-якої хвилини.