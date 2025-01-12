Германия отбуксировала сломанный российский танкер "теневого флота", дрейфующий в Балтийском море

Танкер Eventin под панамским флагом, перевозивший почти 100 000 тонн нефти, сломался недалеко от немецкого острова Рюген 10 января и угрожал всему Балтийскому побережью.

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Германия работает над обеспечением безопасности дрейфующего российского нефтяного танкера, который, как полагают, является частью "теневого флота" Москвы, используемого для финансирования войны на Украине. Танкер Eventin, перевозивший почти 100 000 тонн нефти, остался без управления и электричества у немецкого острова Рюген. Об этом сообщает CNN.

Танкер "Эвентин" угрожает Балтийскому морю

Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море (CCME) сообщило, что три буксира работали над тем, чтобы отбуксировать 274-метровый танкер под панамским флагом в безопасное место: порт Засниц на острове Рюген.

По данным мониторинговой группы MarineTraffic, судно Eventin ходит под флагом Панамы, ему 18 лет. Танкер загрузил нефть в российском порту Усть-Луга и вышел в рейс в египетский порт Саид 6 января.

Если верить открытым данным, последние рейсы танкер совершал в индийский порт Вишакхапатнам. Индия не присоединилась к санкциям против России и уступает лишь Китаю по объемам закупки российской нефти.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "ветхий" нефтяной танкер является еще одним примером угроз, которые Россия представляет для европейской безопасности.

С тех пор, как западные страны наложили санкции на экспорт российской нефти, Кремль стал использовать старые, иногда советские танкеры, известные как его "теневой флот", для транспортировки нефтепродуктов покупателям по всему миру.

"Недобросовестно используя флот ржавеющих танкеров, Путин не только обходит санкции, но и сознательно идет на риск остановки туризма в регионе Балтийского моря", — заявила в 10 января Бербок.

Кремль, который ранее отказывался отвечать на обвинения в использовании "теневого флота", пока не прокомментировал инцидент с танкером Eventin.

Танкер Eventin в Балтийском море Фото: Getty Images

Напомним, в декабре два российских танкера потерпели крушение у берегов оккупированного Крыма, вылив тысячи тонн мазута в Черное море. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суда — которым почти 50 лет — "вообще не должны были эксплуатироваться". Наиболее пострадало побережье российской Анапы, но теперь мазутное пятно дошло и до пляжей оккупированного Крыма.

Фокус писал о том, как работает российский "теневой флот" и сколько получают моряки, которые устраиваются на работу на ржавые суда, которые могут затонуть в любую минуту.