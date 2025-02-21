У Балтійському морі пошкоджено кабель зв'язку: у Німеччині та Фінляндії можуть бути проблеми

Кабель передачі даних C-Lion1 пошкоджено вже втретє біля стратегічного шведського острова Готланд. Влада Швеції впевнена, що це пов'язано зі складною ситуацією з безпекою.

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У Балтійському морі біля стратегічного шведського острова Готланд пошкодився кабель зв'язку. Берегова охорона повідомила про інцидент шведському мовнику SVT.

Обрив кабелю виявили 20 лютого, але коли це сталося, точно невідомо. Пошкоджений кабель з'єднує Фінляндію та Німеччину, шведський корабель попрямував до місця для допомоги слідству.

Збройні сили Швеції також отримали інформацію про розрив кабелю. Фінська газета Hufvudstadsbladet зазначає, що кабель передавання даних C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною пошкоджено вже втретє, минулі інциденти відбулися в листопаді та в грудні 2024 року.

За даними кабельної компанії Cinia, попередні відключення не призвели до значних збоїв у роботі фінських телекомунікацій. Наразі підводний кабель не перерізали повністю, інформація по ньому передається, але можуть бути деякі проблеми.

Правоохоронці з'ясовують усі подробиці і відкрили справу за статтею про диверсію. Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон відреагував на пошкодження кабелю і повідомив, що підтримує зв'язок із профільними структурами.

"Ми дуже серйозно сприймаємо всі повідомлення про пошкодження інфраструктури в Балтійському морі. Їх слід розглядати в контексті нинішньої складної ситуації з безпекою", — написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, Тайвань звинувачував Китай у пошкодженні телекомунікаційного кабелю. Вантажне судно Shunxing39 навмисно пошкодило кабель біля порту Кілунг.

Компанія Meta заявила про плани з прокладання понад 50 000 кілометрів підводних кабелів. Це буде наймасштабнішим у світі проєктом у кабельній сфері.