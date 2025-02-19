Гігантський пояс для Землі: в океанах прокладуть кабель "довший за окружність планети"

Передбачається, що цей проєкт може забезпечити доступність переваг ШІ для інших нових технологій, незалежно від регіону.

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Meta оголосила про плани прокласти понад 50 000 кілометрів підводних кабелів, що охоплюють п'ять континентів — це стане найдовшим у світі проєктом такого роду. Проєкт отримав назву Waterworth і, як передбачається, може допомогти забезпечити доступність переваг штучного інтелекту та інших нових технологій для всіх, незалежно від розташування, пише IFLScience.

За словами віцепрезидентки з мережевих інвестицій Алекс-Хандри Еме, проєкт Waterworth забезпечить лідерство в галузі можливості підключення для США, Індії, Бразилії, Південної Африки та інших ключових регіонів. Передбачається, що проєкт стане багатомільярдною багаторічною інвестицією в зміцнення масштабу і надійності світових цифрових магістралей завдяки відкриттю трьох нових океанічних коридорів з рясним високошвидкісним підключенням, необхідних для впровадження інновацій у сфері штучного інтелекту по всьому світу.

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Проєкт також згадується у спільній заяві лідерів США та Індії, опублікованій Білим домом після офіційного робочого візиту прем'єр-міністра Індії. Повідомляється, що лідери привітали оголошення Meta про багатомільярдні багаторічні інвестиції в проєкт підводного кабелю, який, як вважається, почне роботу вже цього року. Загальна довжина кабелю, як очікується, складе близько 50 000 кілометрів, з'єднає п'ять континентів і зміцнить глобальні цифрові магістралі в регіоні Індійського океану, а також за його межами.

Представники Meta також заявили, що новий проєкт стане "найдовшим проєктом кабелю" з 24 парами волокон у світі. Метою проєкту Waterworth є охоплення неймовірних 50 000 кілометрів, що, для порівняння, довше за окружність Землі в 40 030 кілометрів. Для порівняння, кабельний консорціум 2Africa — проєкт, у якому Meta також є партнером — оголосив у 2022 році, що кабель 2Africa завдовжки 45 000 кілометрів "стане найдовшим підводним кабелем, будь-коли розгорнутим".

За словами аналітика телекомунікаційної та технологічної галузі Паоло Пескаторе, таким чином Meta продемонструвала сильне бажання "володіти більшою частиною сегмента зв'язку". За словами професора Вілі Лехдонвірта з Оксфордського інституту Інтернету, проєкт Waterworth також, схоже, уникає "геополітичних гарячих точок".

Передбачається, що кабель буде розгорнуто на глибині до 7 000 кілометрів, а Meta використовує вдосконалені методи поховання в зонах високого ризику розломів, як-от мілководдя поблизу узбережжя, щоб уникнути пошкоджень від якорів кораблів, а також інших небезпек.

Раніше Фокус писав про те, що підводні кабелі не потрібні — інтернет майбутнього стане лазерним.