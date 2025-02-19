Гигантский пояс для Земли: в океанах проложат кабель "длиннее окружности планеты"

Предполагается, что этот проект может обеспечить доступность преимуществ ИИ для других новых технологий, независимо от региона.

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Meta объявила о планах проложить более 50 000 километров подводных кабелей, охватывающих пять континентов — это станет самым длинным в мире проектом такого рода. Проект получил название Waterworth и, как предполагается, может помочь обеспечить доступность преимуществ искусственного интеллекта и других новых технологий для всех, независимо от расположения, пишет IFLScience.

По словам вице-президента по сетевым инвестициям Алекс-Хандры Эме, проект Waterworth обеспечит лидирующие в области возможности подключения для США, Индии, Бразилии, Южной Африки и других ключевых регионов. Предполагается, что проект станет многомиллиардной многолетней инвестицией в укрепление масштаба и надежности мировых цифровых магистралей за счет открытия трех новых океанических коридоров с обильным высокоскоростным подключением, необходимых для внедрения инноваций в области искусственного интеллекта по всему миру.

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Проект также упоминается в совместном заявлении лидеров США и Индии, опубликованном Белым домом после официального рабочего визита премьер-министра Индии. Сообщается, что лидеры приветствовали объявление Meta о многомиллиардных многолетних инвестициях в проект подводного кабеля, который, как считается, начнет работу уже в этом году. Общая длина кабеля, как ожидается, составит около 50 000 километров, соединит пять континентов и укрепит глобальные цифровые магистрали в регионе Индийского океана, а также за его пределами.

Представители Meta также заявили, что новый проект станет "самым длинным проектом кабеля" с 24 парами волокон в мире. Целью проекта Waterworth является охват невероятных 50 000 километров, что, для сравнения, длиннее окружности Земли в 40 030 километров. Для сравнения, кабельный консорциум 2Africa — проект, в котором Meta также является партнером — объявил в 2022 году, что кабель 2Africa длиной 45 000 километров "станет самым длинным подводным кабелем, когда-либо развернутым".

По словам аналитика телекоммуникационной и технологической отрасли Паоло Пескаторе, таким образом Meta продемонстрировала сильное желание "владеть большей частью сегмента связи". По словам профессора Вили Лехдонвирта из Оксфордского института Интернета, проект Waterworth также, похоже, избегает "геополитических горячих точек".

Предполагается, что кабель будет развернут на глубине до 7 000 километров, а Meta использует усовершенствованные методы захоронения в зонах высокого риска разломов, таких как мелководье вблизи побережья, чтобы избежать повреждений от якорей кораблей, а также других опасностей.

Ранее Фокус писал о том, что подводные кабели не нужны — интернет будущего станет лазерным.