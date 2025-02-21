В Балтийском море поврежден кабель связи: в Германии и Финляндии могут быть проблемы

Кабель передачи данных C-Lion1 поврежден уже в третий раз возле стратегического шведского острова Готланд. Власти Швеции уверены, что это связано со сложной ситуацией с безопасностью.

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В Балтийском море возле стратегического шведского острова Готланд повредился кабель связи. Береговая охрана сообщила об инциденте шведскому вещателю SVT.

Обрыв кабеля выявили 20 февраля, но когда это произошло, точно неизвестно. Поврежденный кабель соединяет Финляндию и Германию, шведский корабль направился к месту для помощи следствию.

Вооруженные силы Швеции также получили информацию о разрыве кабеля. Финская газета Hufvudstadsbladet отмечает, что кабель передачи данных C-Lion1 между Финляндией и Германией поврежден уже в третий раз, прошлые инциденты были в ноябре и в декабре 2024 года.

По данным кабельной компании Cinia, предыдущие отключения не привели к значительным сбоям в работе финских телекоммуникаций. Сейчас подводный кабель не перерезали полностью, информация по нему передается, но могут быть некоторые проблемы.

Правоохранители выясняют все подробности и открыли дело по статье о диверсии. Премьер-министр Ульф Кристерссон отреагировал на повреждение кабеля и сообщил, что поддерживает связь с профильными структурами.

"Мы очень серьезно воспринимаем все сообщения о повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Их следует рассматривать в контексте нынешней сложной ситуации с безопасностью", — написал он в соцсети Х.

Напомним, Тайвань обвинял Китай в повреждении телекоммуникационного кабеля. Грузовое судно Shunxing39 намеренно повредило кабель у порта Килунг.

Компания Meta заявила о планах по прокладке более 50 000 километров подводных кабелей. Это будет самым масштабным в мире проектом в кабельной сфере.