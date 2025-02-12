РФ може створювати умови для атак у Балтійському морі, щоб дискредитувати Україну, – ISW

Кремль готує інформаційний плацдарм для того, щоб підірвати авторитет України через звинувачення в атаках у Балтійському морі, а також у вбивствах російських опозиціонерів, які мешкають за кордоном. Аналітики вважають, що у такий спосіб РФ хоче зірвати переговори.

Related video

Служба зовнішньої розвідки Росії повідомила про те, що Головне управління розвідки України має намір підірвати судно у Балтійському морі, аби спонукати західних партнерів заблокувати РФ доступ до нього. Також звідти надійшло повідомлення про те, що Україна спільно з невідомими європейськими спецслужбами планує вбивства російських політиків-опозиціонерів, які живуть за кордоном. Про це повідомили в Інституті вивчення війни 11 лютого.

"Кремль може створювати інформаційні умови для можливих атак під фальшивим прапором у Балтійському морі та проти російських опозиційних політиків, які проживають за кордоном, щоб дискредитувати Україну", – йдеться у повідомленні.

До такого висновку аналітики інституту дійшли через інформацію від російської сторони щодо ймовірної підготовки атак у Балтійському морі: там, за словами розвідки РФ, готується теракт на іноземному судні. У такий спосіб Україна начебто намагається добитися від партнерів блокування доступу РФ до моря, а також спровокувати прямий збройний конфлікт між Росією та країнами НАТО.

Також РФ повідомляла про начебто "плановані вбивства" російських політиків-опозиціонерів, що мешкають за кордоном. За їхніми словами, українська сторона готує такі злочини спільно з європейськими партнерами, зокрема спецслужбами. Однак про які саме спецслужби йшла мова – невідомо, пишуть аналітики інституту.

Ймовірно, у такий спосіб Кремль намагається підірвати авторитет України, звинуватити її у злочинах та зірвати мирні переговори, до яких готуються у США, щоб завершити війну.

"Росія раніше звинувачувала Україну та інші країни Заходу в плануванні атак під фальшивим прапором, щоб дискредитувати Україну та вбити клин у єдність Заходу за Україною, особливо в критичні моменти дискусій Заходу щодо підтримки України та можливого мирного плану", — пишуть аналітики.

Нагадаємо, раніше Росія вже влаштовувала диверсії у Балтійському морі. Польський адмірал Кшиштоф Яворський прокоментував їх та заявив про те, що у такий спосіб Кремль намагається перевірити, як буде реагувати Захід. Детальніше про це Фокус писав 16 грудня.

А 11 лютого розвідувальний літак РФ було зафіксовано на території Польщі. Він порушив повітряний простір країни, залетівши зі сторони Крулевецької (Калінінградської) області. У Повітряних силах Польщі повідомили, що в Росії відповіли, що це трапилося через "збій".