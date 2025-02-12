РФ может создавать условия для атак в Балтийском море, чтобы дискредитировать Украину, — ISW

Кремль готовит информационный плацдарм для того, чтобы подорвать авторитет Украины из-за обвинений в атаках в Балтийском море, а также в убийствах российских оппозиционеров, проживающих за рубежом. Аналитики считают, что таким образом РФ хочет сорвать переговоры.

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Служба внешней разведки России сообщила о том, что Главное управление разведки Украины намерено взорвать судно в Балтийском море, чтобы побудить западных партнеров заблокировать РФ доступ к нему. Также оттуда поступило сообщение о том, что Украина совместно с неизвестными европейскими спецслужбами планирует убийства российских политиков-оппозиционеров, живущих за рубежом. Об этом сообщили в Институте изучения войны 11 февраля.

"Кремль может создавать информационные условия для возможных атак под фальшивым флагом в Балтийском море и против российских оппозиционных политиков, проживающих за рубежом, чтобы дискредитировать Украину", — говорится в сообщении.

К такому выводу аналитики института пришли из-за информации от российской стороны о вероятной подготовке атак в Балтийском море: там, по словам разведки РФ, готовится теракт на иностранном судне. Таким образом Украина якобы пытается добиться от партнеров блокирования доступа РФ к морю, а также спровоцировать прямой вооруженный конфликт между Россией и странами НАТО.

Также РФ сообщала о якобы "планируемых убийствах" российских политиков-оппозиционеров, проживающих за рубежом. По их словам, украинская сторона готовит такие преступления совместно с европейскими партнерами, в частности спецслужбами. Однако о каких именно спецслужбах шла речь — неизвестно, пишут аналитики института.

Вероятно, таким образом Кремль пытается подорвать авторитет Украины, обвинить ее в преступлениях и сорвать мирные переговоры, к которым готовятся в США, чтобы завершить войну.

"Россия ранее обвиняла Украину и другие страны Запада в планировании атак под фальшивым флагом, чтобы дискредитировать Украину и вбить клин в единство Запада по Украине, особенно в критические моменты дискуссий Запада по поддержке Украины и возможного мирного плана", — пишут аналитики.

Напомним, ранее Россия уже устраивала диверсии в Балтийском море. Польский адмирал Кшиштоф Яворский прокомментировал их и заявил о том, что таким образом Кремль пытается проверить, как будет реагировать Запад. Подробнее об этом Фокус писал 16 декабря.

А 11 февраля разведывательный самолет РФ был зафиксирован на территории Польши. Он нарушил воздушное пространство страны, залетев со стороны Крулевецкой (Калининградской) области. В Воздушных силах Польши сообщили, что в России ответили, что это случилось из-за "сбоя".