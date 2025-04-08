Збирався підірвати Синєгубова і застрелив у спину військового: у Харкові схопили агента ФСБ

У Харкові судитимуть уродженця Криму, який застрелив військовослужбовця і планував ще два вбивства чиновників. Він захоплювався ідеологією РФ і завдав Україні мільйонних збитків.

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Деталями справи, за якою вже направлено обвинувальний акт до суду, поділились 8 квітня у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці викрили 55-річного агента РФ, який є раніше судимим уродженцем тимчасово окупованої Євпаторії. Він привернув увагу ворожих спецслужб, адже захоплювався російською ідеологією. Чоловік домовився з ФСБ про співпрацю. Хоча після 2015 року він переїхав до Бєлгорода, у лютому 2024 року обвинувачений приїхав у Харків.

Першим завданням було вбити українського військовослужбовця. Ввечері 6 березня фігурант вистрелив у спину воїна поблизу однієї з багатоповерхівок, він загинув на місці.

Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Харківська обласна прокуратура Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Харківська обласна прокуратура

Після цього українець "за власною ініціативою" вчинив два підриви. 26 березня він кинув ручну осколкову гранату М67 в бік адміністрації Шевченківського район, завдавши матеріальної шкоди на майже 2,5 мільйона гривень. Пізніше вибухівка була прикріплена до підрозділу міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК, вибух пошкодив двері.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Наступним завданням було вбивство начальника Дергачівської міської військової адміністрації. У прокуратурі імені не розголошують, однак ще з жовтня 2022 року посаду обіймає Вячеслав Задоренко. Агент вивчав спосіб життя чиновника, маршрути його пересування та місця, які той відвідує. У жовтні минулого року він поїхав у Дергачі, прихопивши саморобну радіокеровану вибухівку. Пристрій заклав за допомогою магніту під кузов машини Задоренка, але керівник адміністрації його помітив і звернувся до правоохоронців, тим самим врятувавши собі життя.

Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Національна поліція Фото, зроблені правоохоронцями Фото: Харківська обласна прокуратура

Після цього чоловік планував вбити керівника Харківської обласної військової адміністрації. Ім’я також не розкривається, але цю посаду ще з 2021 обіймає Олег Синєгубов. Обвинувачений мав підірвати машину чиновника, за що йому пообіцяли 50 тисяч доларів. Однак він "поставив на паузу" вбивство, бо зрозумів, що його вже розшукують.

Також українець не встиг підпалити дві військові машини у Харкові. За ним стежили й наприкінці жовтня 2024 року схопили в електричці, яка мала вивезти фігуранта з міста. Його тримають під вартою без права на внесення застави. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

У Національній поліції уточнили, що після 2014 року агент, "вихований у дусі комуністичної та імперської ідеології", набув подвійного громадянства — отримав російський паспорт. У Харків він прибув нелегально, перетнувши кордон у невстановленому місці. З кураторами надалі зв’язувався через месенджер.

Нагадаємо, журналістка Яніна Соколова повідомляла, що Росія запустила "небачену хвилю ботів" у соцмережах. Українців вербують для співпраці за допомогою ШІ-картинок і онлайн-літургій.

У Reuters з посиланням на джерела інформували, що росіяни влаштовували диверсії в Європі, ховаючи вибухівку у посилки з секс-іграшками.