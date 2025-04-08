Собирался взорвать Синегубова и застрелил в спину военного: в Харькове схватили агента ФСБ

В Харькове будут судить уроженца Крыма, который застрелил военнослужащего и планировал еще два убийства чиновников. Он увлекался идеологией РФ и нанес Украине миллионные убытки.

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Деталями дела, по которому уже направлен обвинительный акт в суд, поделились 8 апреля в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители разоблачили 55-летнего агента РФ, который является ранее судимым уроженцем временно оккупированной Евпатории. Он привлек внимание вражеских спецслужб, ведь увлекался российской идеологией. Мужчина договорился с ФСБ о сотрудничестве. Хотя после 2015 года он переехал в Белгород, в феврале 2024 года обвиняемый приехал в Харьков.

Первым заданием было убить украинского военнослужащего. Вечером 6 марта фигурант выстрелил в спину воина вблизи одной из многоэтажек, он погиб на месте.

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Харьковская областная прокуратура Фото, сделанные правоохранителями Фото: Харьковская областная прокуратура

После этого украинец "по собственной инициативе" совершил два подрыва. 26 марта он бросил ручную осколочную гранату М67 в сторону администрации Шевченковского район, нанеся материальный ущерб на почти 2,5 миллиона гривен. Позже взрывчатка была прикреплена к подразделению межрайонной специализированной травматологической МСЭК, взрыв повредил двери.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Следующим заданием было убийство начальника Дергачевской городской военной администрации. В прокуратуре имени не разглашают, однако еще с октября 2022 года должность занимает Вячеслав Задоренко. Агент изучал образ жизни чиновника, маршруты его передвижения и места, которые тот посещает. В октябре прошлого года он поехал в Дергачи, прихватив самодельную радиоуправляемую взрывчатку. Устройство заложил с помощью магнита под кузов машины Задоренко, но руководитель администрации его заметил и обратился к правоохранителям, тем самым спасая себе жизнь.

Фото, сделанные правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, сделанные правоохранителями Фото: Харьковская областная прокуратура

После этого мужчина планировал убить руководителя Харьковской областной военной администрации. Имя также не раскрывается, но эту должность еще с 2021 занимает Олег Синегубов. Обвиняемый должен был взорвать машину чиновника, за что ему пообещали 50 тысяч долларов. Однако он "поставил на паузу" убийство, потому что понял, что его уже разыскивают.

Также украинец не успел поджечь две военные машины в Харькове. За ним следили и в конце октября 2024 года схватили в электричке, которая должна была вывезти фигуранта из города. Его держат под стражей без права на внесение залога. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

В Национальной полиции уточнили, что после 2014 года агент, "воспитанный в духе коммунистической и имперской идеологии", приобрел двойное гражданство — получил российский паспорт. В Харьков он прибыл нелегально, пересекая границу в неустановленном месте. С кураторами в дальнейшем связывался через мессенджер.

Напомним, журналистка Янина Соколова сообщала, что Россия запустила "невиданную волну ботов" в соцсетях. Украинцев вербуют для сотрудничества с помощью ИИ-картинок и онлайн-литургий.

В Reuters со ссылкой на источники информировали, что россияне устраивали диверсии в Европе, пряча взрывчатку в посылки с секс-игрушками.