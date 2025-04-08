Вважає себе "Джеймсом Бондом": в поліції розповіли про агента ФСБ, що готував замах на Синєгубова

Затриманий правоохоронцями у Харкові агент ФСБ, який планував замах на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, хотів здійснити його публічно, кинувши гранату у натовп під час спілкування посадовця з постраждалими після чергового російського обстрілу. Слідчі розповідають, що підозрюваний пишається своїми злочинами та охоче ділиться подробицями.

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Деталі справи начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів на своїй сторінці у Facebook.

В Нацполіції поділилися фактами про затриманого в Харкові кілера Фото: скриншот

"Численні диверсії, вбивство, терористичні акти, замах на вбивство В’ячеслава Задоренка та підготовка до вбивства Олега Синєгубова — цей чоловік мав подвійне громадянство та переховувався від нас дуже ретельно", — розповів Болвінов про затриманого.

Убивство військового в Харкові

За словами начальника Слідчого управління, поліція почала розслідування щодо затриманого чоловіка 5 березня 2024 року. Тоді в Салтівському районі Харкова військовий отримав вогнепальне поранення в спину. Він помер у швидкій.

Коли слідчі знайшли гільзу, вони звернули увагу на те, що це був спецпатрон до рідкісного радянського пістолета самозарядного спеціального — такі зараз є на обліку тільки в російських спецпідрозділів. Завдяки записам з вуличних відеокамер і допитам місцевих свідків вдалося встановити, де живе підозрюваний. За ухвалою суду слідчі обшукали квартиру та знайшли в ній той самий пістолет, кобуру від нього, тротил і шапку, в якій був підозрюваний під час убивства. Правоохоронці зібрали зразки ДНК та відбитки пальців і з'ясували, що чоловік орендував житло за фальшивим паспортом, бланк якого був викрадений з однієї з установ так званої "Луганської народної республіки".

Підозрюваний отримав від ФСБ радянський пістолет ПСС Фото: Національна поліція У квартирі підозрюваного у вбивстві українського військового знайшли тротил Фото: Харківська обласна прокуратура

Підозрюваний підпалював у Харкові автівки та підірвав будівлю

"У мене трималася ця справа в голові, бо і зброя була незвичайна, і вбитий — військовослужбовець, який добре робив свою справу. Аж потім хтось підриває будівлю Шевченківської адміністрації. Потім по місту горять військові машини, слідом вночі спрацьовує вибухівка біля дверей МСЕК. Всі ці справи розслідуються окремо, різні слідчі, в різних районах міста", — пригадав начальник Слідчого комітету.

Свідок підпалу описав правоохоронцям чоловіка в синій робі, якого побачив поруч. Його вирахували по інших камерах і після цього порівняли записи зі своїх реєстраторів, зроблених під час патрулювання місця навколо злочину. На записах знайшли схожого за описом палія, а один із правоохоронців упізнав у ньому чоловіка на прізвище Безсмертних, якого раніше ловили на дрібних крадіжках.

За підозрюваним встановили цілодобове спостереження та з'ясували, що він регулярно відвідує одне з садових товариств на околиці міста. Під час спілкування з місцевими слідчі показали фото продавчині з кіоску: та впізнала його й розповіла, що він з'являється "то з вусами, то без вусів, то на велосипеді, то без нього". Керівник садового товариства також розповів про незнайомця, який господарює в одному з будиночків.

Правоохоронці знайшли на ділянці упаковки від картоплі по-креольськи та від кефіру та вилучили з них зразки ДНК, які збіглися зі зразками з квартири на Салтівці.

За відбитками пальців правоохоронці з'ясували особу підозрюваного. За словами Сергія Болвінова, його ім'я — Олександр Голуб/Безсмертних, і він раніше проходив у справах про дрібні крадіжки та за двома епізодами відбув терміни ув'язнення.

З'ясувавши, що він має будинок в селищі Козача Лопань, слідчі вирушили туди. Підозрюваного затримали в електричці на третій станції "Підгородня" за двадцять хвилин після відправлення з Харкова.

Вибухівка під автомобілем начальника Дергачівської МВА

Сергій Болвінов додав, що за півтори години після затримання начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко викликав поліцію, бо помітив щось підозріле під своєю автівкою. Виявилося, що хтось заклав під неї вибухівку. Вибухотехніки працювали над її знешкодженням близько чотирьох годин. На відео з камер спостереження слідчі побачили біля машини Голуба/Безсмертних в одязі співробітника комунальних служб і спеціальній жилетці. Вибухівка, яка мала 2,7 кг гексогену, мала спрацювати під час руху, однак щось пішло не так і начальник адміністрації проїздив із нею 5 днів.

"І тут вже стало зрозуміло, чому наш фігурант ховався саме в тому садовому товаристві та навіщо був велосипед, про який розповідала продавчиня. Від садового товариства зручно і недалеко їхати до Дергачів – кілька днів він слідкував за потенційною жертвою, вивчав маршрут та обирав місце, де можна закласти вибухівку", — зазначив начальник Слідчого управління.

За його словами, підозрюваний розповів слідчим, що отримав завдання закласти вибухівку від куратора з 5-ї служби ФСБ, а бомбу забрав із заздалегідь визначеної закладки. Наступною жертвою мав стати голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Для виконання завдання ФСБ передали Голубу/Безсмертному три гранати, які потім правоохоронці знайшли на території садового товариства.

"Вбивство Синєгубова мало бути публічним. Диверсант чекав чергового російського обстрілу по житловому будинку з великою кількістю жертв харків’ян. Адресу завчасно йому повинні були повідомити куратори з Росії. За його планом, атакувати він мав, коли голова ОВА буде максимально близько до людей, – тобто під час спілкування з постраждалими від обстрілів", — розповів Болвінов.

Голуб/Безсмертний розповів про себе слідству

За словами слідчого, агент ФСБ вважає себе "кимось на кшталт російського Джеймса Бонда" та говорить, що він є диверсантом, а не шпигуном.

Він розповів, що прийшов до Харківської області через кордон з РФ пішки вже після початку повномасштабного вторгнення. Постійного місця проживання не мав, на зв'язок з російськими кураторами виходив щодня через Telegram. Від них отримав і пістолет ПСС. Телефони змінював кожні два-три дні.

За даними слідства, Голуб/Безсмертний підписав контракт з ФСБ у 2024 році та отримував щомісяця 1 000 доларів зарплати. За вбивство військового йому обіцяли 30 тисяч доларів, але заплатили лише половину. За убивство Олега Синєгубова обіцяли винагороду у 50 тисяч доларів, за В'ячеслава Задоренка — 40 тисяч. Решту диверсій, підпалів і підривів він здійснював за власним бажанням зі своїх переконань.

Начальник слідчого управління зазначив, що справа Голуба/Безмертного вже перебуває в суді, розслідування закінчено. Йому інкримінують убивство, замах на вбивство, державну зраду, підготовку до умисного вбивства, терористичні акти, диверсії та незаконне поводження зі зброєю.

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