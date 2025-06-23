В "Резерв+" появилась отметка о нарушении правил учета: адвокат рассказала, что делать

Украинец, который обновил данные и не игнорировал повесток, узнал из приложения "Резерв+" о том, что в реестре военнообязанных он — нарушитель. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что "волшебной палочки" для такой ситуации не существует, однако и безвыходной ситуация не является.

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Очень быстро и безболезненно убрать отметку невозможно, разве что явиться в ТЦК. Однако, как известно из публикации юриста в соцсетях, скорее всего в таком случае "нарушителя" мобилизуют, и тогда отметка действительно исчезнет.

Мобилизация в Украине: что делать, если появилась отметка о нарушении

Для начала адвокат советует выяснить, почему эта отметка появилась. Сделать это можно:

просмотрев информацию в "Резерв+";

посетив лично в военкомат;

направив обращение с просьбой объяснить причины, которое ТЦК должен рассмотреть за 30 дней;

поручив адвокату направить соответствующий запрос.

Уже после того, как военнообязанный выяснит причину появления отметки о нарушении правил воинского учета, он имеет несколько вариантов дальнейших действий:

устранить нарушение, например пройти ВВК или прийти в военкомат; направить в ТЦК заявление о признании нарушения, получить постановление, оплатить штраф и рассчитывать, что отметка будет отменена; направить в ТЦК требование убрать отметку, аргументировав ее незаконность; направить в вышестоящий военкомат жалобу на неправомерные действия по внесению информации о нарушении; подать иск в суд об обжаловании действий ТЦК и обязательстве убрать отметку.

"Как по мне, способ 5 — это тот способ, который имеет больше всего шансов на положительный результат. Но одновременно это тот способ, который занимает больше всего времени. Соответственно, вероятность быть мобилизованным до того, как суд примет решение по делу, — высокая", — отметила Тарасенко.

Она добавила, что честно советует друзьям, которые не имеют оснований для отсрочки от мобилизации в Украине или непригодности, самостоятельно искать себе место службу, пока есть возможность выбора.

Мобилизация в Украине: отметка может стать сюрпризом

Адвокат рассказывала в соцсетях о случае, когда мужчина неожиданно увидел в "Резерв+" отметку о нарушении и розыске. При этом он точно знал, что вовремя уточнил данные и повесток не игнорировал.

В ответ на адвокатский запрос в ТЦК ответили, что причина — в неуточнении данных и непрохождении ВВК. Направление на медосмотр при этом, как утверждала юрист, мужчина тоже не получал и статус ограниченно годного ранее не имел.

"Иначе говоря, в розыск человек объявлен без каких-либо законных оснований. И такая ситуация — далеко не исключение из общего правила", — подчеркивала она.

Напомним, представитель Житомирского областного ТЦК Олег Никитин прокомментировал поиск военнообязанных на сайте продажи авто. Он заявил, что для выполнения плана военные вынуждены "использовать варианты, которые не выходят за рамки законодательства".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация не должна быть шоком для украинцев. Он выступил за прозрачность работы ТЦК.