"Не отслеживает геолокацию": в Минобороны опровергли слухи, что "Резерв+" собирает цифровые данные

Мобильное приложение "Резерв+" не собирает цифровые данные пользователей и не отслеживает геолокацию мобильных устройств, на которых установлено это приложение.

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Распространение подобной дезинформации в сети имеет целью посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения относительно работы государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Резерв+ не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение — это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что каждый пользователь может собственноручно это проверить в настройках своего мобильного устройства.

"Ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о Резерв+. Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и является типичным, он может использоваться в любых других продуктах. Кроме того, Резерв+ не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в публикациях", — отметили в пресс-службе.

Там также пояснили, что "Резерв+" работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра Оберіг.

"Все процессы — прозрачные, а система прошла необходимые проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности. Призываем пользователей не поддаваться на информационные провокации, проверять факты и доверять только официальным источникам", — отметили в Минобороны.

Напомним, адвокат рассказала, что делать, если в "Резерв+" появилась отметка о нарушении правил учета.

Фокус также писал о том, что в "Резерв+" скоро появится новая функция с возможностью оплатить штраф от ТЦК со скидкой в 50%.