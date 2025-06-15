Скидка 50% на штраф от ТЦК: в "Резерв+" скоро появится новая функция, – Минобороны

В Министерстве обороны Украины анонсировали возможность оплатить штраф за нарушение воинского учета со скидкой 50% через "Резерв+" по аналогии со штрафами за нарушение правил дорожного движения.

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Новый функционал будет запущен в "Резерв+" в течение 3-4 недель, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "Украинского радио". По ее словам, штрафы онлайн — это одно из приоритетных направлений "Резерв+" сегодня.

Для оплаты штрафов со скидкой через "Резерв+" уже принят отдельный закон, разработанный Минобороны вместе с народными депутатами. Эта практика не нова и уже используется для оплаты штрафов за нарушение ПДД.

"Работать это будет так: человек, понимающий, что он нарушил правила военного учета, ему об этом сообщается через "Резерв+", он может выбрать функцию уплатить штраф и сделать это не за 17 тысяч грн, а за 8,5 тысячи грн", — объяснила чиновница.

По словам Черногоренко, это будет, вероятно, самый большой релиз этого лета. Ожидается, что новая функция поможет тем гражданам, которые по каким-то причинам не могут придти в ТЦК для оплаты штрафа, однако "хотят и понимают, что это их обязанность в отношении государства".

Напомним, с начала 2025 года в Украине уже было открыто более 17 тысяч исполнительных производств из-за нарушения правил воинского учета.

Также сообщалось, что украинские суды массово отменяют штрафы ТЦК за нарушение правил военного учета, так как чиновники не могут собрать данные о военнообязанных украинцах.