Знижка 50% на штраф від ТЦК: у "Резерв+" скоро з'явиться нова функція, — Міноборони

У Міністерстві оборони України анонсували можливість сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% через "Резерв+" за аналогією зі штрафами за порушення правил дорожнього руху.

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Новий функціонал буде запущено в "Резерв+" протягом 3-4 тижнів, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі "Українського радіо". За її словами, штрафи онлайн — це один із пріоритетних напрямків "Резерв+" сьогодні.

Для оплати штрафів зі знижкою через "Резерв+" вже ухвалено окремий закон, розроблений Міноборони разом із народними депутатами. Ця практика не нова і вже використовується для оплати штрафів за порушення ПДР.

"Працювати це буде так: людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомляють через "Резерв+", вона може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тисяч грн, а за 8,5 тисячі грн", — пояснила чиновниця.

За словами Черногоренко, це буде, ймовірно, найбільший реліз цього літа. Очікується, що нова функція допоможе тим громадянам, які з якихось причин не можуть прийти до ТЦК для сплати штрафу, проте "хочуть і розуміють, що це їхній обов'язок щодо держави".

Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні вже було відкрито понад 17 тисяч виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку.

Також повідомлялося, що українські суди масово скасовують штрафи ТЦК за порушення правил військового обліку, оскільки чиновники не можуть зібрати дані про військовозобов'язаних українців.