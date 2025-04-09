"Міноборони не піднімає п'яту точку": нардеп пояснив, чому суди скасовують штрафи ТЦК (відео)

Українські суди масово скасовують штрафи ТЦК за порушення правил військового обліку. Річ у тім, що військові чиновники не можуть зібрати дані про військовозобов'язаних українців.

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Про це сказав виданню "Телеграф" член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, нардеп Олександр Бакумов.

Бакумов вважає, що Міноборони не проводить нормальної роботи з базами даних

Така ситуація, за словами політика, відбувається через недопрацювання Міністерства оборони в процесі збору даних з відкритих реєстрів про військовозобов'язаних українців. Тим часом Міноборони і Генштаб ЗСУ пропонували штрафувати громадян за не оновлення даних на суму близько 150 тисяч гривень, додав він.

"Якщо немає комунікації Міноборони з іншими державними реєстрами, це питання до Міноборони, а не до військовозобов'язаних громадян України. Нехай Міноборони підніме п'яту точку і домовиться про порядок обміну інформацією з держателями інших державних реєстрів", — зауважує нардеп.

При цьому не можна виключати, що в конкретному підрозділі ТЦК не було даних про людину, і це вже питання недоробок воєнкомів. Практика масового скасування штрафів у судах стала наслідком якості адміністративного матеріалу, зазначив політик.

Бакумов нагадав, що все ж таки 10% протоколів складають правильно і навів аналогію з адмінматеріалом за порушення Правил дорожнього руху.

"Не заповнив протокол? Не так драгер розпакував? Не запропонували пройти аналіз у наркологічному центрі? Немає й адміністративного стягнення. Зробили це належним чином? Позбавлення права керування. Це повна аналогія", — розповів він.

Нагадаємо, жителя Ужгорода звинуватили в ухиленні від мобілізації. На своє виправдання він сказав, що полюбляє "фармацевтичні пригоди" і потребує допомоги психотерапевта.

Командування Сухопутних військ ЗСУ заявляло про переведення до бойових частин близько 70% працівників ТЦК без обмежень за здоров'ям.