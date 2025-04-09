"Минобороны не поднимает пятую точку": нардеп объяснил, почему суды отменяют штрафы ТЦК (видео)

Украинские суды массово отменяют штрафы ТЦК за нарушение правил военного учета. Все дело в том, что военные чиновники не могут собрать данные о военнообязанных украинцах.

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Об этом сказал изданию "Телеграф" член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп Александр Бакумов.

Бакумов считает, что Минобороны не проводит нормальную работу с базами данных

Такая ситуация, по словам политика, происходит из-за недоработки Министерства обороны в процессе сбора данных из открытых реестров о военнообязанных украинцах. Тем временем Минобороны и Генштаб ВСУ предлагали штрафовать граждан за не обновление данных на сумму около 150 тысяч гривен, добавил он.

"Если нет коммуникации Минобороны с другими государственными реестрами, это вопрос к Минобороны, а не к военнообязанным гражданам Украины. Пусть Минобороны поднимет пятую точку и договорится о порядке обмена информации с держателями других государственных реестров", — замечает нардеп.

При этом нельзя исключать, что в конкретном подразделении ТЦК не было данных о человеке, и это уже вопрос недоработок военкомов. Практика массовой отмены штрафов в судах стала следствием качества административного материала, отметил политик.

Бакумов напомнил, что все же 10% протоколов составляется правильно и привел аналогию с админматериалом за нарушение Правил дорожного движения.

"Не заполнил протокол? Не так драгер распаковал? Не предложили пройти анализ в наркологическом центре? Нет и административного взыскания. Сделали это должным образом? Лишение права управления. Это полная аналогия", – рассказал он.

Напомним, жителя Ужгорода обвинили в уклонении от мобилизации. В свое оправдание он сказал, что любит "фармацевтические приключения" и нуждается в помощи психотерапевта.

Командование Сухопутных войск ВСУ заявляло о переводе в боевые части около 70% работников ТЦК без ограничений по здоровью.