Украинца не брали на службу по мобилизации, потому что он "любит фармацевтические приключения": детали

Мужчина заявил, что оказался на скамье подсудимых из-за совета представителя ТЦК. Его трижды не приняли воинские части, однажды даже пришлось ночевать в сборном пункте.

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Детали известны из приговора Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

Нарушение мобилизации в Украине: что произошло

На скамье подсудимых оказался уроженец Ужгорода, который стоит на учете с сентября 2007 года. Ранее он был признан непригодным к службе в мирное время и ограниченно годным в условиях военного положения.

Однако 30 апреля прошлого года ВВК пересмотрела заключение и признала мужчину годным. Из материалов дела известно, что он имеет воинское звание — солдат запаса. В тот же день было решено направить его на прохождение службы.

Однако 2 мая украинец категорически отказался получать "боевую повестку", находясь в стенах ТЦК. Права на отсрочку при этом он не имел. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Что говорит уклонист от мобилизации в Украине

На суде солдат свою вину не признал. Он объяснил, что уже служит в "ИТ армии" и злоупотребляет психостимуляторами.

По словам украинца, 30 апреля его задержали работники ТЦК. В тот же день он прошел медосмотр и был направлен на Яворовский полигон во Львовской области, но уполномоченные лица воинской части к службе его не допустили. 31 апреля мобилизованного направили уже в другое место, но история повторилась. Фокус отмечает, что такого дня не существовало, однако такая дата указана в приговоре, шла ли речь о 1 мая — неизвестно.

Ночью на 1 мая состоялась уже третья попытка — мужчину доставили в воинскую часть Нацгвардии, но произошла аналогичная ситуация. Тогда его вернули в пункт сбора, где он и провел ночь.

Представитель ТЦК объяснил, что можно написать заявление об отказе от службы. 2 мая украинец так и сделал. Его адвокат просил суд учесть, что подзащитный проявляет признаки зависимости от психостимуляторов с вредными последствиями.

Мобилизация в Украине: что решил суд

В своем заявлении мобилизованный указал, что он отказывается от прохождения службы, потому что "любит фармацевтические приключения и ему нужна помощь психотерапевта".

"Суд считает, что обвиняемый не проявил каких-либо признаков наличия у него осуждения своего поведения или какого-либо желания исправить сложившуюся ситуацию", — указано в приговоре.

Украинца признали виновным и назначили ему три года заключения.

Напомним, в Сухопутных войсках рассказали, сколько работников ТЦК в 2024-2025 годах были отправлены на фронт. Половину штата военкоматов составляют защитники, которые получили ранения в боях.

Представитель ТЦК Юрий Ковалюк заявил, что не отпустит 22-летнего сына в армию, и пожаловался на усталость от службы. На это отреагировали в Ривненском областном ТЦК.