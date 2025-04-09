Українця не брали на службу за мобілізацією, бо він "полюбляє фармацевтичні пригоди": деталі

Чоловік заявив, що опинився на лаві підсудних через пораду представника ТЦК. Його тричі не прийняли військові частини, одного разу навіть довелося ночувати у збірному пункті.

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Деталі відомі з вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Порушення мобілізації в Україні: що сталося

На лаві підсудних опинився уродженець Ужгорода, який стоїть на обліку з вересня 2007 року. Раніше він був визнаний непридатним до служби у мирний час і обмежено придатним в умовах воєнного стану.

Однак 30 квітня минулого року ВЛК переглянула висновок і визнала чоловіка придатним. З матеріалів справи відомо, що він має військове звання — солдат запасу. Того ж дня було вирішено направити його на проходження служби.

Однак 2 травня українець категорично відмовився отримувати "бойову повістку", перебуваючи у стінах ТЦК. Права на відстрочку при цьому він не мав. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Що каже ухилянт від мобілізації в Україні

На суді солдат свою вину не визнав. Він пояснив, що вже служить в "ІТ армії" і зловживає психостимуляторами.

Зі слів українця, 30 квітня його затримали працівники ТЦК. Того ж дня він пройшов медогляд і був направлений на Яворівський полігон у Львівській області, але уповноважені особи військової частини до служби його не допустили. 31 квітня мобілізованого направили вже в інше місце, але історія повторилась. Фокус зазначає, що такого дня не існувало, однак така дата вказана у вироку, чи йшлося про 1 травня — невідомо.

Вночі на 1 травня відбулася вже третя спроба — чоловіка доставили у військову частину Нацгвардії, але сталася аналогічна ситуація. Тоді його повернули до пункту збору, де він і провів ніч.

Представник ТЦК пояснив, що можна написати заяву про відмову від служби. 2 травня українець так і зробив. Його адвокат просив суд врахувати, що підзахисний виявляє ознаки залежності від психостимуляторів зі шкідливими наслідками.

Мобілізація в Україні: що вирішив суд

У своїй заяві мобілізований вказав, що він відмовляється від проходження служби, бо "полюбляє фармацевтичні пригоди і йому потрібна допомога психотерапевта".

"Суд вважає, що обвинувачений не проявив будь-яких ознак наявності у нього осуду своєї поведінки чи якогось бажання виправити ситуацію, що склалася", — зазначено у вироку.

Українця визнали винним і призначили йому три роки ув’язнення.

Нагадаємо, у Сухопутних військах розповіли, скільки працівників ТЦК у 2024-2025 роках були відправлені на фронт. Половину штату військкоматів складають захисники, які отримали поранення у боях.

Представник ТЦК Юрій Ковалюк заявив, що не відпустить 22-річного сина в армію, і поскаржився на втому від служби. На це відреагували у Рівненському обласному ТЦК.