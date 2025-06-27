Мобилизация с 1 июля: кого призывают после 55 лет и куда направляют служить

В Украине законно могут мобилизовать мужчин до 60 лет, но категорию 50+ призывают не на тех же условиях, что и младших военнообязанных. Однако основания для отсрочки или обязанности в условиях военного положения в зависимости от возраста не отличаются.

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Мобилизация после 55 лет возможна. Однако чем ближе возраст военнообязанного к предельному, тем менее привлекательным он является для ТЦК, ведь после 60-летия мобилизованный сможет подавать рапорт на увольнение. Однако, как предупредили в УНИАН 27 июня, призвать на службу могут даже в 59 лет, и это не будет незаконным.

Основания для отсрочки в категории 50+ не отличаются:

по состоянию здоровья;

из-за инвалидности;

содержание трех или более несовершеннолетних детей;

уход за близкими с инвалидностью;

забота о близких, которые не могут о себе позаботиться;

статус опекуна ребенка/детей-сирот.

Мобилизация после 55 лет: куда могут направить

После 50 лет в штурмовые бригады обычно не отправляют, разве что военнообязанный сам этого захочет. Чаще всего мобилизованные старшего возраста служат в тылу, учитывается также военно-учетная специальность.

Как сообщал "24 Канал", во время призыва категории 50+ в Сухопутных войсках обращают особое внимание на:

состояние здоровья;

наличие боевого опыта;

наличие дефицитной военной специальности;

образование и профессиональные навыки.

Старшего мужа после мобилизации могут назначить:

оператором связи;

водителем;

сварщиком;

электриком;

финансистом;

в логистические или обеспечивающие подразделения;

в части технического обслуживания;

в инженерные войска или на строительство укреплений и тому подобное.

Мобилизация после 55 лет: какие есть обязанности

Мужчины в возрасте 50-60 лет имеют такие же обязанности, как и младшие военнообязанные, а именно:

вовремя обновлять военно-учетные данные в ТЦК;

носить с собой военно-учетные документы и демонстрировать их по требованию сотрудников ТЦК или полиции;

не игнорировать повестки.

Напомним, заместитель начальника Киевского районного ТЦК Лариса Козак сообщали, что после 50 лет украинцы могут быть мобилизованы, но они считаются пригодными к несению службы в частях обеспечения. Майор подчеркивала, что не сталкивалась со случаями, когда таких мужчин направляли на боевые должности.

В Министерстве обороны ответили на слухи, что приложение "Резерв+" собирает данные пользователей и отслеживает их геолокацию.