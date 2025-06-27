Мобилизация с 1 июля: кого призывают после 55 лет и куда направляют служить
В Украине законно могут мобилизовать мужчин до 60 лет, но категорию 50+ призывают не на тех же условиях, что и младших военнообязанных. Однако основания для отсрочки или обязанности в условиях военного положения в зависимости от возраста не отличаются.
Мобилизация после 55 лет возможна. Однако чем ближе возраст военнообязанного к предельному, тем менее привлекательным он является для ТЦК, ведь после 60-летия мобилизованный сможет подавать рапорт на увольнение. Однако, как предупредили в УНИАН 27 июня, призвать на службу могут даже в 59 лет, и это не будет незаконным.
Основания для отсрочки в категории 50+ не отличаются:
- по состоянию здоровья;
- из-за инвалидности;
- содержание трех или более несовершеннолетних детей;
- уход за близкими с инвалидностью;
- забота о близких, которые не могут о себе позаботиться;
- статус опекуна ребенка/детей-сирот.
Мобилизация после 55 лет: куда могут направить
После 50 лет в штурмовые бригады обычно не отправляют, разве что военнообязанный сам этого захочет. Чаще всего мобилизованные старшего возраста служат в тылу, учитывается также военно-учетная специальность.
Как сообщал "24 Канал", во время призыва категории 50+ в Сухопутных войсках обращают особое внимание на:
- состояние здоровья;
- наличие боевого опыта;
- наличие дефицитной военной специальности;
- образование и профессиональные навыки.
Старшего мужа после мобилизации могут назначить:
- оператором связи;
- водителем;
- сварщиком;
- электриком;
- финансистом;
- в логистические или обеспечивающие подразделения;
- в части технического обслуживания;
- в инженерные войска или на строительство укреплений и тому подобное.
Мобилизация после 55 лет: какие есть обязанности
Мужчины в возрасте 50-60 лет имеют такие же обязанности, как и младшие военнообязанные, а именно:
- вовремя обновлять военно-учетные данные в ТЦК;
- носить с собой военно-учетные документы и демонстрировать их по требованию сотрудников ТЦК или полиции;
- не игнорировать повестки.
Напомним, заместитель начальника Киевского районного ТЦК Лариса Козак сообщали, что после 50 лет украинцы могут быть мобилизованы, но они считаются пригодными к несению службы в частях обеспечения. Майор подчеркивала, что не сталкивалась со случаями, когда таких мужчин направляли на боевые должности.
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