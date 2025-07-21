Удари ЗС РФ по ТЦК: в Україні можуть з'явитися мобільні військкомати (відео)

Ідея створення мобільних ТЦК з'явилася у зв'язку з частими ударами російських військ. Діджиталізація допоможе військкомам працювати швидше.

Related video

Мобільні ТЦК можуть з'явитися в Україні після того, як Росія почала кампанію, під час якої завдає ударів по терцентрах. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Федір Веніславський.

Фінальне рішення щодо мобільних ТЦК ухвалить військове командування

Російська армія намагається залякати цивільних і створити масове враження небезпеки перебування на території ТЦК.

За його словами, законодавчі акти України не регулюють місця знаходження військкоматів. Виходячи з поточних реалій, на переконання нардепа, мобільні ТЦК мають право на існування.

"Діджиталізація та перенесення всіх деталей у цифровий режим суттєво полегшить діяльність, мобільність ТЦК. Сучасні технології дають змогу забезпечити комп'ютерний зв'язок, доступ до баз. Я в цьому проблем не бачу", — заявив він.

Фінальне рішення щодо створення мобільних ТЦК має ухвалити вище військове командування України. Верховна Рада стосунку до цього не має, додав політик.

Нагадаємо, в Одесі працівників ТЦК підозрюють у побитті лікаря з Харкова. Чоловіка спіймали на вулиці, побили і затягли в бус, зазначав нардеп Олексій Гончаренко.

У Раді раніше говорили, що на місяць в Україні призивають до лав ЗСУ близько 30 тисяч осіб. А 1,5 млн осіб нібито не оновили військово-облікові дані.