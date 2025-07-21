Удары ВС РФ по ТЦК: в Украине могут появиться мобильные военкоматы (видео)

Идея создания мобильных ТЦК появилась в связи с частыми ударами российских войск. Диджитализация поможет военкомам работать быстрее.

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Мобильные ТЦК могут появиться в Украине после того, как Россия начала кампанию, в ходе которой наносит удары по терцентрам. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

Финальное решение по мобильным ТЦК примет военное командование

Российская армия пытается запугать гражданских и создать массовое впечатление опасности пребывания на территории ТЦК.

По его словам, законодательные акты Украины не регулируют места нахождения военкоматов. Исходя из текущих реалий, по убеждению нардепа, мобильные ТЦК имеют право на существование.

"Диджитализация и перенесение всех деталей в цифровой режим существенно облегчит деятельность, мобильность ТЦК. Современные технологии позволяют обеспечить компьютерную связь, доступ к базам. Я в этом проблем не вижу", — заявил он.

Финальное решение по созданию мобильных ТЦК должно принять высшее военное командование Украины. Верховная Рада отношения к этому не имеет, добавил политик.

Напомним, в Одессе работников ТЦК подозревают в избиении врача из Харькова. Мужчину поймали на улице, избили и затащили в бус, отмечал нардеп Алексей Гончаренко.

В Раде ранее говорили, что в месяц в Украине призывается в ряды ВСУ около 30 тысяч человек. А 1,5 млн человек якобы не обновили военно-учетные данные.