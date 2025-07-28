Женщина бросила камень в автомобиль ТЦК: ей грозит до 8 лет тюрьмы

От пяти до восьми лет за решеткой грозит жительнице Кременчуга, которая швырнула камень в стекло автомобиля сотрудников ТЦК и СП. Полиция уже задержала женщину.

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Инцидент произошел в Кременчуге накануне, 27 июля, сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

По информации военных, в городе произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и гражданскими. В какой-то момент одна из участниц ссоры бросила камень в заднее стекло служебного автомобиля.

На место инцидента вызвали следственно-оперативную службу полиции, которая установила личность и задержала нарушительницу.

Также направлено представление в СБУ по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины.

В соответствии с препятствием законной деятельности ТЦК и СП предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 114-1 УКУ — от 5 до 8 лет лишения свободы. Если вина женщины будет доказана, ей грозит серьезное наказание.

Сотрудники ТЦК и СП напомнили, что их сотрудники выполняют полученные задачи в интересах обороны страны:

"Каждое препятствие их деятельности снижает обороноспособность государства. Каждая конфликтная ситуация идет на пользу нашему врагу, российской федерации и вредит нашей родной Украине".

6 июля ВС РФ атаковали "шахедами" здание ТЦК и СП в Кременчуге. Спасатели сообщили, что в результате атаки в двухэтажном здании ТЦК возник пожар на площади 700 м.кв, который был ликвидирован.

Предварительно, пострадал один человек. В городе повреждены 14 домов и 5 автомобилей.

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев отметил, что таким образом Москва пытается сорвать мобилизационные мероприятия.

"Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", — подчеркнул военнослужащий, напомнив, что эта кампания началась еще с террористических атак на здания ТЦК с сериями минирований и попыток проноса взрывных устройств.

По его словам, атаки дронами на ТЦК и СП являются продолжением этой кампании и попытки подобных ударов могут продолжаться.

Ранее Фокус писал, что в Хмельницкой области женщины устроили драку с сотрудниками ТЦК, пытаясь не дать им мобилизовать мужчину, а в Полтаве люди напали на бус, в результате чего несколько мобилизованных сбежали.