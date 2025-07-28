Жінка кинула камінь в автомобіль ТЦК: їй загрожує до 8 років в'язниці

Від п'яти до восьми років за ґратами загрожує мешканці Кременчука, яка жбурнула камінь у скло автомобіля співробітників ТЦК і СП. Поліція вже затримала жінку.

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Інцидент стався в Кременчуці напередодні, 27 липня, повідомляє Полтавський обласний ТЦК і СП.

За інформацією військових, у місті стався конфлікт між співробітниками ТЦК і цивільними. У якийсь момент одна з учасниць сварки кинула камінь у заднє скло службового автомобіля.

На місце інциденту викликали слідчо-оперативну службу поліції, яка встановила особу та затримала порушницю.

Також направлено подання до СБУ за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Відповідно до перешкоджання законній діяльності ТЦК і СП передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 114-1 ККУ — від 5 до 8 років позбавлення волі. Якщо вину жінки буде доведено, їй загрожує серйозне покарання.

Співробітники ТЦК і СП нагадали, що їхні співробітники виконують отримані завдання в інтересах оборони країни:

"Кожна перешкода їхній діяльності знижує обороноздатність держави. Кожна конфліктна ситуація йде на користь нашому ворогу, російській федерації і шкодить нашій рідній Україні".

6 липня ЗС РФ атакували "шахедами" будівлю ТЦК і СП у Кременчуці. Рятувальники повідомили, що внаслідок атаки у двоповерховій будівлі ТЦК виникла пожежа на площі 700 м. кв, яку було ліквідовано.

Попередньо, постраждала одна людина. У місті пошкоджено 14 будинків і 5 автомобілів.

Представник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев зазначив, що таким чином Москва намагається зірвати мобілізаційні заходи.

"Ворог дуже боїться припливу військовослужбовців до нашої армії", — наголосив військовослужбовець, нагадавши, що ця кампанія розпочалася ще з терористичних атак на будівлі ТЦК із серіями мінувань і спроб пронесення вибухових пристроїв.

За його словами, атаки дронами на ТЦК і СП є продовженням цієї кампанії і спроби подібних ударів можуть тривати.

Раніше Фокус писав, що на Хмельниччині жінки влаштували бійку зі співробітниками ТЦК, намагаючись не дати їм мобілізувати чоловіка, а в Полтаві люди напали на бус, унаслідок чого кілька мобілізованих втекли.