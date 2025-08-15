Втрати на десятки мільярдів: 14 окремий полк БпАК назвав "жирні" цілі РФ, які вдалося уразити

Наразі 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) є найбільшим підрозділом у Силах оборони, що спеціалізується саме на deepstrike- операціях. Бійці підрозділу підірвали 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Збройних сил Російської Федерації та інші важливі цілі.

Із моменту створення Сил безпілотних систем у червні 2024 року 14-й окремий полк БпАК уразив понад 170 стратегічних цілей на території Росії. Зокрема, безпілотники полку полювали на ворожі аеродроми, склади з БК, НПЗ та підприємства військово-промислового комплексу РФ. Про те, що зробив 14-й окремий полк БпАК з моменту створення Сил безпілотних систем, розповіли у телеграм-каналі підрозділу.

"За результатами deepstrike операцій полку, втрати Росії оцінюються в десятки мільярдів доларів. Наразі 14-й окремий полк БпАК є найбільшим підрозділом у Силах оборони, що спеціалізується саме на deepstrike операціях. "Очі і жало" Сил безпілотних систем простягаються на тисячі кілометрів вглиб території ворога. І це — лише початок", — йдеться в повідомленні.

У полку назвали "жирні" цілі, які бійці полку вполювали на території Росії. Серед уражених об’єктів:

військові аеродроми в Морозовську, Липецьку та Кримську;

склади з боєприпасами: 67-й арсенал ГРАУ у Брянській області та арсенал "Тихорецьк";

нафтобази в Адлері, Міллерово та Енгельсі;

найбільші нафтопереробні заводи рф — Рязанський, Афіпський, Саратовський та Волгоградський;

підприємства військово-промислового комплексу: "Тамбовський пороховий завод", "ВНДІР "Прогрес" та "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія".

Удари по РФ — деталі

Нагадаємо, що 14 серпня повідомлялося, що Сили безпілотних систем завдали удару по найбільшому НПЗ на півдні Росії – нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у місті Волгоград. Внаслідок атаки на території НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

Також повідомлялося, що в ніч проти 14 серпня українські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, що є частиною нафтопроводу "Дружба". З'явилися супутникові знімки результатів ураження станції.