Атака на Новоросійськ: російські порти в Чорному морі не відвантажують нафту, — Bloomberg

Головні російські порти в Чорному морі припинили відвантажувати нафту після серії атак по Новоросійську. На день морем відвантажують близько 40 млн барелів російської нафти.

Related video

Україна порушує роботу енергетичної інфраструктури противника. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) і перевалочний комплекс "Шесхаріс" у Новоросійську не відвантажують нафту на танкери. Зупинку роботи об'єктів підтвердив і представник оператора.

"Шесхаріс" і КТК експортують на світові ринки понад 2 млн барелів російської та казахської нафти за день. Настільки значні обсяги роблять їх ключовими ланками світового ланцюжка поставок нафти. Обсяг поставок сирої російської нафти морем — близько 40 млн барелів на добу, вказує агентство.

Якщо раніше атакам БПЛА піддавалися нафтопереробні заводи, то зараз цілями стали порти і нафтоперекачувальні станції.

Міністерство енергетики Казахстану заявило, що транспортування і відвантаження казахської нафти через морський термінал КТК відбувається у штатному режимі. Імовірно, роботу потужностей зупинили на певний час, зазначають співрозмовники Bloomberg.

Представники Каспійського трубопровідного консорціуму повідомили про припинення роботи офісу компанії. Будівлю пошкоджено, персонал евакуйовано. Двох співробітників компанії було поранено.

Федеральне агентство морського і річкового транспорту РФ (Росморрічфлот) заявляє про відсутність пошкоджень портової інфраструктури і суден у морському порту Новоросійська після атаки БПЛА.

Нагадаємо, ударні дрони вдень 24 вересня відвідували місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ, базу Чорноморського флоту. За оцінками губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва, місто зазнало "жахливої атаки".

Російські ЗМІ повідомляли про знищення "п'яти українських безекіпажних катерів" під час атаки на Новоросійськ. Очевидці повідомляли про влучання по портовій інфраструктурі.