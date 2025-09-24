Атака на Новороссийск: российские порты в Черном море не отгружают нефть, — Bloomberg

Главные российские порты в Черном море прекратили отгружать нефть после серии атак по Новороссийску. В день по морю отгружают около 40 млн баррелей российской нефти.

Украина нарушает работу энергетической инфраструктуры противника. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и перевалочный комплекс "Шесхарис" в Новороссийске не отгружают нефть на танкеры. Остановку работы объектов подтвердил и представитель оператора.

"Шесхарис" и КТК экспортируют на мировые рынки более 2 млн баррелей российской и казахской нефти за день. Столь значительные объемы делают их ключевыми звеньями мировой цепочки поставок нефти. Объем поставок сырой российской нефти по морю — около 40 млн баррелей в сутки, указывает агентство.

Если ранее атакам БПЛА подвергались нефтеперерабатывающие заводы, но сейчас целями стали порты и нефтеперекачивающие станции.

Министерство энергетики Казахстана заявило, что транспортировка и отгрузка казахской нефти через морской терминал КТК идет в штатном режиме. Вероятно, работу мощностей остановили на время, отмечают собеседники Bloomberg.

Представители Каспийского трубопроводного консорциума сообщили о приостановке работы офиса компании. Здание повреждено, персонал эвакуирован. Двое сотрудников компании были ранены.

Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) заявляет об отсутствии повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту Новороссийска после атаки БПЛА.

Напомним, ударные дроны днем 24 сентября навещали город Новороссийск в Краснодарском крае РФ, базу Черноморского флота. По оценкам губернатора региона Вениамина Кондратьева, город подвергся "чудовищной атаке".

Российские СМИ сообщали об уничтожении "пяти украинских безэкипажных катеров" при атаке на Новороссийск. Очевидцы сообщали о попадании по портовой инфраструктуре.