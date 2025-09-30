Накривають металевими конструкціями: росіяни намагаються захистити НПЗ від дронів (відео)

В Росії шукають способи захистити НПЗ від ударів дронів. В мережі поширюється відео та фото підприємств, накритих антидроновими сітками та металевими захисними спорудами.

Related video

Відео з'явилося в акаунті irinkanicola в TikTok 29 вересня. Авторка стверджує, що на кадрах — нафтопереробний завод в Самарі.

"Ось такою "павутинкою" закрита в нас уся "нефтянка" через постійну загрозу атак БПЛА", — йдеться у відео.

На кадрах можна побачити багаторівневі металеві конструкції над будівлями підприємства з написом "Транснефть".

Авторка не уточнює, яке саме підприємство зафільмовано на відео. В Самарі знаходиться зокрема "Куйбишевський нафтопереробний завод". В ніч на 28 серпня після атаки щонайменше 29 безпілотних літальних апаратів Куйбишевський НПЗ зупиняв роботу, на заводі було сім пожеж.

Минулого року в мережі також поширювалися світлини російських нафтових резервуарів, накритих антидроновими сітками. Зокрема так намагалися захистити Словʼянський НПЗ в Краснодарському краї Росії.

Росіяни накрили антидроновими сітками Словʼянський НПЗ в Краснодарському краї Фото: X (Twitter)

Удари по НПЗ РФ: що відомо

Експерт з військової розвідки, колишній офіцер НАТО Філіп Інгрем 23 вересня розповідав, що Україна ударами безпілотників по НПЗ атакує слабке місце економіки РФ. За його словами, такі обстріли можуть завдати мільярдних збитків і паралізувати стратегічно важливі для фінансування російської армії об'єкти.

Російська газета "Коммерсант" 25 вересня писала, що на півдні Росії не працює половина заправок через удари по російських нафтопереробних заводах.

У ніч на 26 вересня дрони атакували один із найбільших НПЗ російського півдня. Ударні БПЛА уразили Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.