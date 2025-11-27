Россияне жалуются на громкие "хлопки" в Новокуйбышевске: сообщают об ударе по НПЗ "Роснефти" (фото, видео)

В ночь на 27 ноября в Самарской области России прогремела серия мощных взрывов: жители Новокуйбышевска пожаловались на громкие "хлопки" и яркие вспышки в небе, аэропорт Самары приостановил работу.

В целом жители Новокуйбышевска насчитали не менее 10 взрывов в городе этой ночью. Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на сообщения очевидцев.

По предварительной информации, город оказался под атакой беспилотников. Россияне пишут, что по целям в небе активно работают силы ПВО.

OSINT-каналы также сообщили об атаке на Новокуйбышевск. По предварительной информации, которая требует уточнения, под атакой беспилотников оказался местный нефтеперерабатывающий завод, входящий в состав российского нефтяного "гиганта" компании "Роснефть".

В сети показали кадры с места событий. На видео слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки в небе.

Відео дня

Официально российские власти на момент публикации не комментировали атаку. О разрушениях или других последствиях обстрела информации не поступало.

Атака дронов в ночь на 27 ноября: где еще раздавались взрывы в России

Кроме Самарской области, в ночь на 27 ноября взрывы слышали также жители Пензенской области России. Там, как пишут Telegram-каналы со ссылкой на заявление местных властей, в городке городского типа Тамала обломки беспилотника повредили здание нежилого помещения.

Аэропорты Пензы и Саратова временно прекратили работу, заявили в "Росавиации".

Напомним, в ночь на 26 ноября в Чебоксарах прогремели взрывы и начался пожар: в сети сообщили об ударе по заводу РФ, который производит электронику для дронов и ракет.

Также в ночь на 25 ноября взрывы раздавались в российском Таганроге: дроны атаковали местный авиазавод и уничтожили российский самолет.