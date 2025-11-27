Росіяни скаржаться на гучні "хлопки" у Новокуйбишевську: повідомляють про удар по НПЗ "Роснефти" (фото, відео)

У ніч на 27 листопада у Самарській області Росії прогриміла серія потужних вибухів: мешканці Новокуйбишевська поскаржилися на гучні "хлопки" та яскраві спалахи у небі, аеропорт Самари призупинив роботу.

Загалом мешканці Новокуйбишевська нарахували щонайменше 10 вибухів у місті цієї ночі. Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на повідомлення очевидців.

За попередньою інформацією, місто опинилося під атакою безпілотників. Росіяни пишуть, що по цілях у небі активно працюють сили ППО.

OSINT-канали також повідомили про атаку на Новокуйбишевськ. За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, під атакою безпілотників опинився місцевий нафтопереробний завод, що входить у склад російського нафтового "гіганта" компанії "Роснефть".

У мережі показали кадри з місця подій. На відео чутно звуки вибухів та видно яскраві спалахи у небі.

Відео дня

Офіційно російська влада на момент публікації не коментувала атаку. Про руйнування чи інші наслідки обстрілу інформації не надходило.

Атака дронів у ніч на 27 листопада: де ще лунали вибухи у Росії

Окрім Самарської області, у ніч на 27 листопада вибухи чули також мешканці Пензенської області Росії. Там, як пишуть Telegram-канали з посиланням на заяву місцевої влади, у містечку міського типу Тамала уламки безпілотника пошкодили будівлю нежитлового приміщення.

Аеропорти Пензи та Саратова тимчасово припинили роботу, заявили у "Росавіації".

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада у Чебоксарах пролунали вибухи і почалася пожежа: у мережі повідомили про удар по заводу РФ, що виготовляє електроніку для дронів та ракет.

Також у ніч на 25 листопада вибухи лунали у російському Таганрозі: дрони атакували місцевий авіазавод та знищили російський літак.