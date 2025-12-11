Задержаны десятки авиарейсов, раздаются взрывы: Москву и область атакуют дроны (видео)

Вечером 10 декабря и после полуночи в Москве и Московской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников: в регионе прогремела серия взрывов, власти заявляют о сбивании и падении обломков дронов.

В московских аэропортах "Росавиация" ввела ограничения на авиарейсы из-за атаки беспилотников, в связи с чем задерживаются десятки авиарейсов. Об этом сообщили российские медиа.

Только в российском аэропорту "Шереметьево" задерживаются по меньшей мере 20 рейсов, утверждают местные Telegram-каналы. Взрывы прогремели в Одинцовском и Раменском округе Московской области, пишут СМИ.

Скриншот | сообщения об ограничении авиарейсов в аэропортах Москвы

Временные ограничения "Росавиация" ввела также для аэропортов "Домодедово" и "Внуково". Как утверждает медиа Mash, всего в аэропортах Москвы отменили 27 рейсов на вылет и еще столько же на посадку.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии по меньшей мере восьми ударных дронов, которые летели курсом на российскую столицу по состоянию на 00:45 часов.

Відео дня

"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — цитируют заявление Собянина российские СМИ.

Информации о последствиях или пострадавших в результате атаки на момент публикации не поступало.

Также российские медиа сообщают о дронах и взрывах над Тулой. Местные утверждают, что прогремело не менее 7 взрывов.

Напомним, вечером 10 декабря взрывы прогремели в российских городах Воронеж и Белгород: после атаки в городах начался частичный блэкаут.

9 декабря в ТСН сообщили, что Центр спецопераций "Альфа" СБУ вывел из строя газовый терминал в России: он горел в течение трех суток.