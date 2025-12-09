Мощности пылали трое суток: "Альфа" вывела из строя газовый терминал в РФ, — СМИ (видео)

Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины атаковал Россию дронами. Под ударом оказался терминал по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк", на котором вспыхнул масштабный пожар.

Терминал в Краснодарском крае РФ был успешно выведен из строя. Пораженные производственные мощности общества "Мактрен-Нафта" пылали в течение трех суток. Об этом 9 декабря сообщили в ТСН со ссылкой на источники.

Атака БПЛА состоялась еще 5 декабря. Дроны били по ключевым объектам терминала, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил более 20 резервуаров из 30, объем которых достигает 200 квадратных метров.

Беспилотники также уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и сливо-наливную эстакаду. Общая площадь пожара достигла примерно 3000 квадратных метров.

Атакованный терминал осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов на специализированные суда-газовозы. Он был возведен еще в 2008 году и рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн газа в год. Информированный источник в СБУ подчеркнул, что уничтожение российской инфраструктуры, которая финансирует войну, будет продолжаться.

"СБУ и в дальнейшем будет проводить систематическую работу по урезанию поступлений от нефтегазового сектора в экономику РФ. Именно эти деньги финансируют войну против Украины. "Бавовна" в российском тылу на объектах, работающих на войну, будет гореть и дальше", — добавил собеседник.

Напомним, ночью на 5 декабря БПЛА атаковали Краснодарский край РФ, под ударом был морской порт в городе Темрюк. В сети сообщалось о масштабном пожаре, а власти заявляли о повреждении портовой инфраструктуры. Очевидцы передавали, что горели топливные резервуары в результате атаки.

Ночью на 9 декабря дроны атаковали российские Чебоксары. В сети проинформировали о повреждении многоэтажки, в 450 метрах от которой изготавливают антенны "Комета" для ВС РФ.