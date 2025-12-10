Зранку Москву атакували дрони: на місцях падіння уламків працюють екстрені служби, деталі

Вранці 10 грудня невідомі БПЛА атакували столицю РФ. Мер столиці повідомив, що сили протиповітряної оборони Міноборони РФ знищили кілька дронів, які рухалися в бік міста, а на місцях падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

За інформацією, наданою Сергієм Собяніним, протягом ранку було ліквідовано чотири безпілотники, що намагалися проникнути в повітряний простір Москви. Мер уточнив, що на місцях падіння уламків працювали фахівці екстрених служб, контролюючи ситуацію та забезпечуючи безпеку. Варто зазначити, що поки що офіційних повідомлень від ДСНС щодо наслідків цих атак не надходило.

У Москві 10 грудня зафіксували нові атаки безпілотних літальних апаратів Фото: Скриншот

Та все ж атаки безпілотників на Москву за останні дні відбуваються не вперше. Зокрема, попереднього дня, 9 грудня, за словами мера міста, силами протиповітряної оборони Міноборони було збито чотири дрони, які летіли в напрямку столиці, а фахівці екстрених служб працювали на місцях падіння уламків, щоб забезпечити безпеку мешканців міста.

Крім того, видання ASTRA, посилаючись на заяву Міноборони РФ, писало, що за ніч над територією Росії було збито 20 українських безпілотників. У відомстві уточнили, що 16 дронів було знищено над Брянською областю, два – над Калузькою областю, один – над Бєлгородською областю та ще один – над Московським регіоном.

Нагадаємо, що у ніч на 9 грудня невідомі БпЛА атакували Чебоксари. Внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Також Фокус писав, що у ніч на 8 грудня у російських містах Енгельс і Саратов пролунали вибухи.