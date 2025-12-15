Москву массированно атаковали беспилотники: в регионе раздавались десятки взрывов, что известно (видео)

В ночь на 15 декабря российскую столицу массированно атаковали ударные беспилотники. Местные власти отчитались о якобы сбитии по меньшей мере 18 дронов в Московской области.

Об атаке дронов на Москву сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин вечером 14 декабря. Он заявил о якобы сбитии 18 беспилотных летательных аппаратов по состоянию на 6:41.

Российские Telegram-каналы писали о более десятке громких взрывов в Истринском районе, а также в подмосковном городе Кашире и Коломне. Информации о пострадавших на момент публикации новости нет. Также ночью 15 декабря дважды вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Атака дронов на Москву: что известно о последствиях

В Министерстве обороны РФ по состоянию на 7:00 отчитывались, что над территорией Московской области российская противовоздушная оборона якобы сбила 25 БПЛА, из которых 15 летели на Москву. Всего ПВО страны-агрессора якобы уничтожила 130 беспилотников над разными регионами, в том числе по 8 над Ростовской и Белгородской областями. Больше всего БПЛА, по данным Минобороны РФ, атаковали Астраханскую область — там якобы сбили 38 дронов.

Украинское командование на момент публикации новости не комментировало массированную атаку БПЛА на Москву.

Атака дронов на РФ 15 декабря

В ночь на 15 декабря неизвестные БПЛА атаковали город вблизи Москвы. Жители города Кашира сообщали о сильных взрывах и публиковали кадры дыма.

Также 15 декабря ночью дроны атаковали Ростовскую область и город Ростов-на-Дону. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции, часть российского региона осталась без водоснабжения.

Кроме того, в ночь на 15 декабря по Белгороду ударили ракетами. По данным OSINT-аналитиков, поражение получила ТЭЦ "Луч", в части жилых районов города пропал свет.