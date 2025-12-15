Астраханський ГПЗ загорівся після удару БпЛА, пожежу видно з космосу: пролетіли 800 км (відео)

У Астраханській області Російської Федерації сталась пожежа на Астраханському газопереробному заводі. Пожежу на території підприємства зафіксували супутники, а відео записали деренчання моторів дронів, які летіли до цілі і їм не заважали засоби протиповітряної оборони ЗС РФ.

Безпілотники дістались до Астрахані приблизно опівночі 15 грудня, свідчать відео росіян, які з'явились у соцмережах. На інших кадрах — вогонь у напрямку Астраханського ГПЗ, причому свідки запевняли, що "горить все", показують кадри з Telegram-каналу Exilenova. Могло статись влучання в устаткування з виробництва гранульованої сірки "Енерсал", яка використовується у вибухових речовинах для російської зброї.

На карті пожеж FIRMS NASA, яка складається на основі даних про підвищення температури на земній поверхні, помітно червону зону у східній частині газопереробного заводу. Крім того, розжарені ділянки фіксувались і 14, і 15 грудня.

Відео дня

Удари по РФ — пожежа на Астраханському ГПЗ 15 грудня, карта FIRMS NASA Фото: FIRMS NASA

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін поки не інформував російське населення про інциденти в ніч на 15 грудня.

Удари по РФ — деталі атаки на Астраханський ГПЗ

Міноборони РФ повідомило про підсумки нальоту дронів: запевняють, що збили усі 130 українських безпілотників. З'ясувалось, що найбільша кількість прямувала саме в Астраханську область (38 шт.). Крім того, сумарно приблизно 50 БпЛА летіли у напрямку Московської області, оскільки 25 збили над Брянською областю і ще стільки ж — над столичним регіоном. Зокрема, один літальний апарат дістався Каспійського моря, а чотири — Калмикії.

Відстань від України до Астрахані — приблизно 800 км. Українське командування не підтверджувало атаку.

Астраханський ГПЗ — газопереробний завод, який належить "Газпрому" та щорічно переробляє 3,2 млн тонн нафтопродуктів. Зокрема, виготовляється до 3,5 млн тонн сірки, яка іде у вибухівку для снарядів ЗС РФ. Підприємство вже потрапляло під удари дронів України: агентство Reuters повідомило, що через це наприкінці вересня 2025 року Астраханський ГПЗ закрили на ремонт. Крім того, у лютому 2025 року стало відомо про наліт БпЛА на підприємство, а Генштаб ЗСУ підтвердив удар і пояснив, що наслідки уточнюються.

Зазначимо, Фокус писав про нові можливості України, яка почала діставати цілі у Каспійському морі. У серпні 2025 відбувся перший ефективний удар і потопили корабель, який возив запчастини для дронів "Шахед". У грудні відбулось дві атаки — на нафтову платформу та на два кораблі з іранською зброєю.

Нагадуємо, в ніч на 15 грудня було гучно у Московській області, а росіяни скаржились на роботу ППО. У мережі також написали про атаку дронів на Ростов.