Завод "Газпрому" призупинив роботу після ударів українських безпілотників, — Reuters

Астраханський газопереробний завод, що належить "Газпрому", тимчасово припинив виробництво бензину та дизеля через пожежу, спричинену атакою українських безпілотників. У результаті інциденту серйозно постраждала установка з переробки конденсату, яка забезпечує виробництво понад 3 мільйонів тонн палива на рік.

Related video

За інформацією Reuters, подія сталася 22 вересня на заводі, розташованому поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону. Три джерела в енергетичній галузі повідомили, що пожежа охопила ключовий блок для виробництва конденсату, який використовується для виготовлення бензину та дизельного палива. За їхніми оцінками, відновлення роботи заводу може зайняти кілька тижнів або навіть місяців.

Місцевий губернатор Ігор Бабушкін у понеділок у Telegram підтвердив факт атаки дронів на промислове підприємство, не назвавши його прямо. "Газпром" поки що не надав офіційних коментарів щодо інциденту.

Через зупинку заводу Санкт-Петербурзька товарна біржа призупинила продаж оптових партій палива з цього підприємства. Це не перший випадок: на початку лютого завод також постраждав від удару дронів, що призвело до тимчасового припинення виробництва, а пошкоджений блок було відновлено лише наприкінці серпня.

За даними джерел у галузі, у 2024 році завод переробив 1,8 мільйона тонн стабільного конденсату, випустивши близько 800 000 тонн бензину, 600 000 тонн дизельного палива та 300 000 тонн мазуту. Наслідки останньої атаки можуть відчутно вплинути на регіональний ринок пального та постачання оптових партій у Росії.

Також Фокус писав, що в Брянській області Росії 22 вересня обстріляли станцію нафтопроводу "Дружба". За даними джерел, по станції "8Н" "Транснефть-Дружба" випустили шість ракет HIMARS, що спричинило пожежу на площі близько 30 кв. метрів.

Окрім цього, в ніч на 23 вересня українські військові завдали удару по двох російських літаках на аеродромі "Кача" та низці нафтогосподарських об’єктів у Росії. Ступінь пошкоджень уточнюється.