Завод "Газпрома" приостановил работу после ударов украинских беспилотников, — Reuters

Астраханский газоперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпрому", временно прекратил производство бензина и дизеля из-за пожара, вызванного атакой украинских беспилотников. В результате инцидента серьезно пострадала установка по переработке конденсата, которая обеспечивает производство более 3 миллионов тонн топлива в год.

Поинформации Reuters, происшествие произошло 22 сентября на заводе, расположенном вблизи Каспийского моря, примерно в 1675 км от украинской границы. Три источника в энергетической отрасли сообщили, что пожар охватил ключевой блок для производства конденсата, который используется для изготовления бензина и дизельного топлива. По их оценкам, восстановление работы завода может занять несколько недель или даже месяцев.

Местный губернатор Игорь Бабушкин в понедельник в Telegram подтвердил факт атаки дронов на промышленное предприятие, не назвав его прямо. "Газпром" пока не предоставил официальных комментариев по инциденту.

Из-за остановки завода Санкт-Петербургская товарная биржа приостановила продажу оптовых партий топлива с этого предприятия. Это не первый случай: в начале февраля завод также пострадал от удара дронов, что привело к временной приостановке производства, а поврежденный блок был восстановлен только в конце августа.

По данным источников в отрасли, в 2024 году завод переработал 1,8 миллиона тонн стабильного конденсата, выпустив около 800 000 тонн бензина, 600 000 тонн дизельного топлива и 300 000 тонн мазута. Последствия последней атаки могут ощутимо повлиять на региональный рынок топлива и поставки оптовых партий в России.

Также Фокус писал, что в Брянской области России 22 сентября обстреляли станцию нефтепровода "Дружба". По данным источников, по станции "8Н" "Транснефть-Дружба" выпустили шесть ракет HIMARS, что повлекло пожар на площади около 30 кв. метров.

Кроме этого, в ночь на 23 сентября украинские военные нанесли удар по двум российским самолетам на аэродроме "Кача" и ряду нефтехозяйственных объектов в России. Степень повреждений уточняется.