"Труби гудять після вибухів": в Орлі ракети атакували ТЕЦ, у росіян зникло світло і тепло (відео)

У ніч на 19 грудня у російському місті Орел Орловської області прогриміла серія вибухів, після чого почалися перебої з електропостачанням та теплом. Перед цим у регіоні оголосили ракетну небезпеку. Також вибухи лунають в інших регіонах РФ.

Ракети уразили Орловську теплову електростанцію (ТЕЦ), яка є найбільшим джерелом генерації електроенергії та тепла в області. Про це повідомили моніторингові канали.

Ракетну небезпеку в Орлі оголосили близько 01:30 години, після чого у місті прогриміла серія вибухів. У місцевих пабліках розповіли, що мешканці скаржаться на перебої зі світлом, а подекуди електропостачання зникло повністю.

Також росіяни стверджують, що після вибухів у домівках почали "сильно гудіти труби". У мережі показали кадри нічної атаки на Орел.

Російські медіа пишуть, що загалом в Орлі очевидці нарахували близько 5 сильних вибухів. В одному з районів міста також фіксують задимлення та пожежу.

Офіційно російська влада на момент публікації не коментувала атаки на Орел.

Варто зауважити, що Орловська ТЕЦ забезпечує близько 40% потреб Орловської області в електроенергії та 65% — міста Орел у теплі. Раніше цей об'єкт вже було атаковано: у жовтні, як повідомили у ВМС ЗС України, по станції вдарила ракета "Нептун".

Атака на Росію у ніч на 19 грудня: де ще лунають вибухи

Також уночі вибухи пролунали у російському Ростові, який другий день поспіль перебуває під обстрілами, а також місті Таганрог Ростовської області. Російські медіа пишуть, що у Таганрозі прогриміло щонайменше 10 вибухів, очевидці бачили яскраві спалахи у небі та чули гул моторів від прольоту безпілотників.

У мережі повідомляють, що у Ростові після вибухів частина міста опинилася без електропостачання.

Моніторингові канали пишуть, що Ростов, ймовірно, також був атакований ракетами.

Офіційно місцева влада не коментувала удари по Ростову та Таганрозі.

Нагадаємо, у ніч на 18 грудня дрони атакували судно у російському Ростові: влада заявила про жертв серед екіпажу.

Також 18 грудня Генштаб показав моменти влучання по двох установках С-400 у Бєлгородській області РФ.