"Трубы гудят после взрывов": в Орле ракеты атаковали ТЭЦ, у россиян пропал свет и тепло (видео)

В ночь на 19 декабря в российском городе Орел Орловской области прогремела серия взрывов, после чего начались перебои с электроснабжением и теплом. Перед этим в регионе объявили ракетную опасность. Также взрывы раздаются в других регионах РФ.

Ракеты поразили Орловскую тепловую электростанцию (ТЭЦ), которая является крупнейшим источником генерации электроэнергии и тепла в области. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Ракетную опасность в Орле объявили около 01:30 часов, после чего в городе прогремела серия взрывов. В местных пабликах рассказали, что жители жалуются на перебои со светом, а кое-где электроснабжение исчезло полностью.

Также россияне утверждают, что после взрывов в домах начали "сильно гудеть трубы". В сети показали кадры ночной атаки на Орел.

Российские медиа пишут, что всего в Орле очевидцы насчитали около 5 сильных взрывов. В одном из районов города также фиксируют задымление и пожар.

Официально российские власти на момент публикации не комментировали атаки на Орел.

Стоит заметить, что Орловская ТЭЦ обеспечивает около 40% потребностей Орловской области в электроэнергии и 65% — города Орел в тепле. Ранее этот объект уже был атакован: в октябре, как сообщили в ВМС ВС Украины, по станции ударила ракета "Нептун".

Атака на Россию в ночь на 19 декабря: где еще раздаются взрывы

Также ночью взрывы прогремели в российском Ростове, который второй день подряд находится под обстрелами, а также городе Таганрог Ростовской области. Российские медиа пишут, что в Таганроге прогремело не менее 10 взрывов, очевидцы видели яркие вспышки в небе и слышали гул моторов от пролета беспилотников.

В сети сообщают, что в Ростове после взрывов часть города оказалась без электроснабжения.

Мониторинговые каналы пишут, что Ростов, вероятно, также был атакован ракетами.

Официально местные власти не комментировали удары по Ростову и Таганрогу.

Напомним, в ночь на 18 декабря дроны атаковали судно в российском Ростове: власти заявили о жертвах среди экипажа.

Также 18 декабря Генштаб показал моменты попадания по двум установкам С-400 в Белгородской области РФ.